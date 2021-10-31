Re: На пути к новой жизни лежали старые грабли - О состоянии...

Отправлено: - 19:01

Жил по Горняков уже с 2001го года, даже сейчас тут сижу, а про Слезы плача или Дорогу плача никогда еще не слышал..

Да, есть рядом памятник пятерым Непьщим, но про дорогу не, не слышал..

Да нормальная в принципе дорога..

Может там где ментовка..

А кто там гонять то будет..