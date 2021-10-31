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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 935 из 935«1...933934935
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:18
#14011
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Воздух там шикарный!Сосны кругом

----- Прикупил домик там?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:35
#14012
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
. И ещё - во мне тоже течёт украинская кровь. Так что во мне тоже есть частичка хохла.

_____Иногда это заметно ;-) . Кварцвинил. :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:52
#14013
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Цитата:
maxsaf:
Дружба по переписке это как секс по телефону.

Ты как то имел возможность сравнить?
Короче без секса никакой дружбы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:55
#14014
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Цитата:
maxsaf:
Чувак прыгает в прорубь возможно как и 112-й

Что плохого в проруби?
Это все байки канадские, кто мол прыгнет в прорубь 19го января, станет Хохлом..
Не верь им..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:57
#14015
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Давай не сегодня?!

Это все в процессе, а то наставишь кучу кухонь и без толку..
Как ставил, где, стоимость, по уровню или по пьяне и тд..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:42
#14016
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Цитата:
111:
Ты как то имел возможность сравнить? Короче без секса никакой дружбы!

Теперь понятно, зачем ты свой номер телефона раздаешь всем подряд :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:43
#14017
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Цитата:
111:
Что плохого в проруби? Это все байки канадские, кто мол прыгнет в прорубь 19го января, станет Хохлом.. Не верь им..

Ну как я могу не верить Куату :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:44
#14018
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Цитата:
maxsaf:
Ну как я могу не верить Куату

А, ты все про него..
Не знаю, не смотрю твоего кумира..
Ни одного ролика не смотрел его..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:46
#14019
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
У меня семья интернациональная. Мы говорим на русском, на казахском, на татарском, на английском, на арабском языках! Все друг друга понимаем! Языки проводники в нашей семье русский и английский языки!

Это понятно, к вам и вопросов быть не должно. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:47
#14020
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Цитата:
maxsaf:
Теперь понятно, зачем ты свой номер телефона раздаешь

Раз у тебя такие ассоциации с секасом..
Оно понятно, у кого то авто первая жена, у кого то комп..
А у меня жена женой..
Прошло то время, когда больше авто или комп любил..
А все потому, что есть секас..
Пока что..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:47
#14021
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Цитата:
111:
А, ты все про него.. Не знаю, не смотрю твоего кумира.. Ни одного ролика не смотрел его..

Молоток! (В смысле молодец :lol: )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:48
#14022
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Цитата:
111:
А у меня жена женой..

Первая?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:57
#14023
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Цитата:
maxsaf:
Первая

Пока это самое у меня, пока она первая..
Как только немного физиологически состарюсь, может быть первое станет что то другое..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 16:01
#14024
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Цитата:
111:

Никогда не ставлю по пьяни! Понимаешь, потом могут возникнуть проблемы. Да и стоимость не всегда помнишь. А вот хреновых клиентов запоминает надолго!
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