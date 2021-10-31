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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:18
Цитата:
----- Прикупил домик там?
Уже не ваш земляк:
Воздух там шикарный!Сосны кругом
Воздух там шикарный!Сосны кругом
----- Прикупил домик там?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:35
Цитата:
_____Иногда это заметно . Кварцвинил.
Уже не ваш земляк:
. И ещё - во мне тоже течёт украинская кровь. Так что во мне тоже есть частичка хохла.
. И ещё - во мне тоже течёт украинская кровь. Так что во мне тоже есть частичка хохла.
_____Иногда это заметно . Кварцвинил.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:52
Цитата:
Ты как то имел возможность сравнить?
Короче без секса никакой дружбы!
maxsaf:
Дружба по переписке это как секс по телефону.
Дружба по переписке это как секс по телефону.
Ты как то имел возможность сравнить?
Короче без секса никакой дружбы!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:55
Цитата:
Что плохого в проруби?
Это все байки канадские, кто мол прыгнет в прорубь 19го января, станет Хохлом..
Не верь им..
maxsaf:
Чувак прыгает в прорубь возможно как и 112-й
Чувак прыгает в прорубь возможно как и 112-й
Что плохого в проруби?
Это все байки канадские, кто мол прыгнет в прорубь 19го января, станет Хохлом..
Не верь им..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 13:57
Цитата:
Это все в процессе, а то наставишь кучу кухонь и без толку..
Как ставил, где, стоимость, по уровню или по пьяне и тд..
Уже не ваш земляк:
Давай не сегодня?!
Давай не сегодня?!
Это все в процессе, а то наставишь кучу кухонь и без толку..
Как ставил, где, стоимость, по уровню или по пьяне и тд..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:42
Цитата:
Теперь понятно, зачем ты свой номер телефона раздаешь всем подряд
111:
Ты как то имел возможность сравнить? Короче без секса никакой дружбы!
Ты как то имел возможность сравнить? Короче без секса никакой дружбы!
Теперь понятно, зачем ты свой номер телефона раздаешь всем подряд
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:43
Цитата:
Ну как я могу не верить Куату
111:
Что плохого в проруби? Это все байки канадские, кто мол прыгнет в прорубь 19го января, станет Хохлом.. Не верь им..
Что плохого в проруби? Это все байки канадские, кто мол прыгнет в прорубь 19го января, станет Хохлом.. Не верь им..
Ну как я могу не верить Куату
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:44
Цитата:
А, ты все про него..
Не знаю, не смотрю твоего кумира..
Ни одного ролика не смотрел его..
maxsaf:
Ну как я могу не верить Куату
Ну как я могу не верить Куату
А, ты все про него..
Не знаю, не смотрю твоего кумира..
Ни одного ролика не смотрел его..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:46
Цитата:
Это понятно, к вам и вопросов быть не должно.
Доктор СИЗШ:
У меня семья интернациональная. Мы говорим на русском, на казахском, на татарском, на английском, на арабском языках! Все друг друга понимаем! Языки проводники в нашей семье русский и английский языки!
У меня семья интернациональная. Мы говорим на русском, на казахском, на татарском, на английском, на арабском языках! Все друг друга понимаем! Языки проводники в нашей семье русский и английский языки!
Это понятно, к вам и вопросов быть не должно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:47
Цитата:
Раз у тебя такие ассоциации с секасом..
Оно понятно, у кого то авто первая жена, у кого то комп..
А у меня жена женой..
Прошло то время, когда больше авто или комп любил..
А все потому, что есть секас..
Пока что..
maxsaf:
Теперь понятно, зачем ты свой номер телефона раздаешь
Теперь понятно, зачем ты свой номер телефона раздаешь
Раз у тебя такие ассоциации с секасом..
Оно понятно, у кого то авто первая жена, у кого то комп..
А у меня жена женой..
Прошло то время, когда больше авто или комп любил..
А все потому, что есть секас..
Пока что..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:47
Цитата:
Молоток! (В смысле молодец )
111:
А, ты все про него.. Не знаю, не смотрю твоего кумира.. Ни одного ролика не смотрел его..
А, ты все про него.. Не знаю, не смотрю твоего кумира.. Ни одного ролика не смотрел его..
Молоток! (В смысле молодец )
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:48
Цитата:
Первая?))
111:
А у меня жена женой..
А у меня жена женой..
Первая?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 14:57
Цитата:
Пока это самое у меня, пока она первая..
Как только немного физиологически состарюсь, может быть первое станет что то другое..
maxsaf:
Первая
Первая
Пока это самое у меня, пока она первая..
Как только немного физиологически состарюсь, может быть первое станет что то другое..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 546
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 16:01
Цитата:
Никогда не ставлю по пьяни! Понимаешь, потом могут возникнуть проблемы. Да и стоимость не всегда помнишь. А вот хреновых клиентов запоминает надолго!
111:
Никогда не ставлю по пьяни! Понимаешь, потом могут возникнуть проблемы. Да и стоимость не всегда помнишь. А вот хреновых клиентов запоминает надолго!
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