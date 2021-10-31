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Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42732
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
Цитата:
Какие вопросы, какие задачи? Покрасоваться друг перед другом дамы бальзаковского возраста собираются за чашкой чая.... изображая равноправие и демократию.
Интересно, какие вопросы они решают, какие задачи перед собой ставят?
Какие вопросы, какие задачи? Покрасоваться друг перед другом дамы бальзаковского возраста собираются за чашкой чая.... изображая равноправие и демократию.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 11:19
Всегда считал на репродуктивность мужчины влияют бешбармак из конины и кумыс. Причем тут цифирки на циферблатах часов? Может для сельчан и горожан установим разные часовые пояса?
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 11:30
Цитата:
Какая чушь несусветная. Есть у меня знакомый, вегетарианец... ПЯТЕРО пацанов родил.
Цитата:
Как причем? Раньше темнеть в зимнее время будет, значит раньше можно начать заниматься процессом.
Доктор СИЗШ:
Всегда считал на репродуктивность мужчины влияют бешбармак из конины и кумыс.
Всегда считал на репродуктивность мужчины влияют бешбармак из конины и кумыс.
Какая чушь несусветная. Есть у меня знакомый, вегетарианец... ПЯТЕРО пацанов родил.
Цитата:
Доктор СИЗШ:
Причем тут цифирки на циферблатах часов?
Причем тут цифирки на циферблатах часов?
Как причем? Раньше темнеть в зимнее время будет, значит раньше можно начать заниматься процессом.
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 11:49
Родила его жена. Он мог быть совсем не при делах! Л.Толстой, мой кумир не писал о часовых поясах для народа! Значит они нахрен они были не нужны!
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 12:20
Чего тут только не было с этим восходом,теперь ещё и климакс добавился.
Как же живут и рожают эти бедные женщины которые работают в скорой например или на Баян сулу в ночную смену,а те которые родили и встают ночью по несколько раз покормить и успокоить дитё?
Как же живут и рожают эти бедные женщины которые работают в скорой например или на Баян сулу в ночную смену,а те которые родили и встают ночью по несколько раз покормить и успокоить дитё?
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 12:28
Цитата:
Точно вам её и не хватает.
Добавьте ещё эту истеричку в свою компанию.
После того,как была поставлена точка этой статьи, мне позвонили из Житикары, говорила женщина и тоже о женщине: "Ольга, в нашем вопросе без Гретты Тунберг не обойтись
Источник:
Источник:
Точно вам её и не хватает.
Добавьте ещё эту истеричку в свою компанию.
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 12:54
Цитата:
Интересно китайцы об этом знают?
Их там полтора миллиарда,за этот год население увеличилось ещё на 7млн и при этом все живут в одном часовом поясе.
А много раньше ученые Петербургского НИИ акушерства и гинекологии им. Отта доказали воздействие циркадных ритмов на рождаемость
Источник:
Источник:
Интересно китайцы об этом знают?
Их там полтора миллиарда,за этот год население увеличилось ещё на 7млн и при этом все живут в одном часовом поясе.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 242
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 13:28
Ольга Ведлер с юмором прям на короткой ноге
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
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- 4582
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 14:00
Не хватало еще у нас этих больных Гретт, которых используют глобальные корпорации в своих личных целях..
(Пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
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- 28.04.14
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- 25
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 15:28
Сегодня (31.10)Евросоюз перевёл стрелки на один час назад, на "зимнее " время (https://t.co/9kwHEFLNZB?amp=1). Пошлить в отношении женщины, глубоко убеждённой в своей правоте право не стоит, не по мужски как то! Европейцы то же не дураки и может быть есть в утверждениях Ольги рациональное зерно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 220
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 15:55
Вставлю свои 5 копеек: я за возврат к старому времени.... Если уж совсем не могут вернуть, тогда переведите часы в МОН области. Потому что когда перешли в другой часовой пояс я стал выходит на работу не к 8.00 а к 9.00. А школьники как ходили к 8.00 так и ходят....
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 2151
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 16:43
Цитата:
Не приедет она: масштаб не тот, она же не захочет хмурить брови по "Алау", и упрекать акима области в украденном детстве.
111:
больных Гретт,
больных Гретт,
Не приедет она: масштаб не тот, она же не захочет хмурить брови по "Алау", и упрекать акима области в украденном детстве.
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