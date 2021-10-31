Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин

Отправлено: - 15:55

Вставлю свои 5 копеек: я за возврат к старому времени.... Если уж совсем не могут вернуть, тогда переведите часы в МОН области. Потому что когда перешли в другой часовой пояс я стал выходит на работу не к 8.00 а к 9.00. А школьники как ходили к 8.00 так и ходят....