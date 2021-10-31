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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42732
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
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Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7875
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
#1
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Цитата:
Интересно, какие вопросы они решают, какие задачи перед собой ставят?

Какие вопросы, какие задачи? Покрасоваться друг перед другом дамы бальзаковского возраста собираются за чашкой чая.... изображая равноправие и демократию.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
130
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 11:19
#2
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Всегда считал на репродуктивность мужчины влияют бешбармак из конины и кумыс. Причем тут цифирки на циферблатах часов? Может для сельчан и горожан установим разные часовые пояса?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7875
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 11:30
#3
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Всегда считал на репродуктивность мужчины влияют бешбармак из конины и кумыс.

Какая чушь несусветная. Есть у меня знакомый, вегетарианец... ПЯТЕРО пацанов родил.

Цитата:
Доктор СИЗШ:
Причем тут цифирки на циферблатах часов?

Как причем? Раньше темнеть в зимнее время будет, значит раньше можно начать заниматься процессом.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
130
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 11:49
#4
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Родила его жена. Он мог быть совсем не при делах! Л.Толстой, мой кумир не писал о часовых поясах для народа! Значит они нахрен они были не нужны!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8208
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 12:20
#5
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Чего тут только не было с этим восходом,теперь ещё и климакс добавился.
Как же живут и рожают эти бедные женщины которые работают в скорой например или на Баян сулу в ночную смену,а те которые родили и встают ночью по несколько раз покормить и успокоить дитё?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8208
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 12:28
#6
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Цитата:
После того,как была поставлена точка этой статьи, мне позвонили из Житикары, говорила женщина и тоже о женщине: "Ольга, в нашем вопросе без Гретты Тунберг не обойтись

Источник:

Точно вам её и не хватает.
Добавьте ещё эту истеричку в свою компанию.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8208
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 12:54
#7
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Цитата:
А много раньше ученые Петербургского НИИ акушерства и гинекологии им. Отта доказали воздействие циркадных ритмов на рождаемость

Источник:

Интересно китайцы об этом знают?
Их там полтора миллиарда,за этот год население увеличилось ещё на 7млн и при этом все живут в одном часовом поясе.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
242
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 13:28
#8
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Ольга Ведлер с юмором прям на короткой ноге :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 14:00
#9
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Не хватало еще у нас этих больных Гретт, которых используют глобальные корпорации в своих личных целях..
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
25
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 15:28
#10
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Сегодня (31.10)Евросоюз перевёл стрелки на один час назад, на "зимнее " время (https://t.co/9kwHEFLNZB?amp=1). Пошлить в отношении женщины, глубоко убеждённой в своей правоте право не стоит, не по мужски как то! Европейцы то же не дураки и может быть есть в утверждениях Ольги рациональное зерно?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
220
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 15:55
#11
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Вставлю свои 5 копеек: я за возврат к старому времени.... Если уж совсем не могут вернуть, тогда переведите часы в МОН области. Потому что когда перешли в другой часовой пояс я стал выходит на работу не к 8.00 а к 9.00. А школьники как ходили к 8.00 так и ходят....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2151
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 16:43
#12
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Цитата:
111:
больных Гретт,


Не приедет она: масштаб не тот, она же не захочет хмурить брови по "Алау", и упрекать акима области в украденном детстве.
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