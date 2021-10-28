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≡ Как-то беспечно… Хроника одной болезни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42732
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 10:15
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Каково это - заболеть среди жаркого лета или в разгар красочной осени? Нет ничего столь малоприятного в жизни, чем слечь с простудой или гриппом, из окна наблюдать, как бурная жизнь проходит мимо, а свой день рождения встречать на больничной койке, под кислородным концентратором. Мы привыкли, что любая болезнь имеет свойство проходить. Может быть, поэтому люди порой так беспечно относятся к бушующей уже почти два года пандемии коронавируса, упрямо игнорируя все предупреждения. А что, если простуда окажется вовсе не простудой, а ангина - не ангиной? А что, если отправившись в больницу, человек уже никогда не вернется в свою квартиру, к друзьям и соседям, к обычной жизни. Предлагаю вам хронику одной болезни, начавшейся как обычная ангина и закончившейся самым печальным образом.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
63
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 29.10.21 - 11:37
#30
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На вопрос есть желающие ответить? Вот ситуация, хотя может это у меня только так было, точнее у жены моей. Вот что первым что вторым была беременной, врачи женской консультации рекомендовали беречься, всякие лекарства не принимать, за исключением витаминов и то по назначению. При простуде даже парацетамол боялась выпить, что бы мало ли, хоть как то это не отразилось на развитие плода. А сейчас мы здоровых беременных собираемся вирусом прививать. Люди Вы нормальные вообще? Мне вот интересно посмотреть на ту будущую мать которая решит привится.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13463
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 30.10.21 - 06:36
#31
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Люди Вы нормальные вообще? Мне вот интересно посмотреть на ту будущую мать которая решит привится.

Медики настоятельно рекомендуют кормящим мамочкам, заболевшим ковидом, продолжить кормление грудью, якобы так передаются антитела, которые у ребенка могут начать вырабатываться позже или в меньшем количестве, чем надо. Я не медик - опровергнуть не могу. Возможно и правда антитела не только в крови, но и в молоке. А если ребенок еще в утробе, и непривитая мамочка заболеет ковидом, то при тяжелом исходе не важно, досталось ребенку или нет - он умрет. Либо от кислородного голодания, либо от смерти матери. То есть шансы у ребенка выжить в такой ситуации почти нулевые. Даже если он не заболеет. Вы бы сели в самолет вместе с другими антиваксерами, зная что у привитого пилота есть парашют, и в соцсетях он оставил запись перед вылетом, что его антиваксеры достали, и пора что то делать? :lol: Ваши шансы выжить - примерно такие же были бы, как у того малыша в утробе "тяжелой" мамочки. Около нуля. С прививкой, как бы то ни было - тяжелый вариант развития болезни почти исключен, шанс выжить стремится к 100%
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
66
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 30.10.21 - 10:14
#32
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Я тоже не совсем понимаю тех, которые выбирают тяжело болеть, вместо лёгкой прививки. Они ведь думают, что если не привьются, то и болезнь их минует. Что болезнь только через прививки и передаётся. Но заболеют все. Пятая, шестая, седьмая волна.... сколько их ещё будет. Каждая волна будет искать не привитых, чтобы добить их. Озверевший вирус, не встречая сопротивление, расправляется с организмом, всё быстрее и изощрённее.
Точно такой же разговор был с женщиной, работающей в нашем коллективе.
- вакцинировалась?
- нет, у меня медотвод.
Пропала на три недели. Появилась. Еле ходит. На второй этаж поднимается с отдышкой.
Вирус какой-то не спросил про медотвод. Похоже он не очень разбирается в медицине. Не так как антиваксеры. Ведь наверняка у каждого из них есть научная кафедра, и сотни работ по вирусологии и иммунологии. Иначе бы они тут не писали. Не брали на себя смелость.
Так вот спрашиваю у женщины: а не легче ли было тебе перенести прививку, а не полноценно переболеть?
Молчит.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
66
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 30.10.21 - 10:33
#33
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Идея стартапа: одалживаем до весны денег у антипрививочников. Доходность 50%
Дед Митяй.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
63
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 31.10.21 - 11:38
#34
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Ваксеры я вот правильно понимаю? Легче ширнуть здоровую беременную женщину, при этом никто не понесет никакой ответственности " за в случае чего"… потому как не докажешь что прививка виновата... И при этом - какие гарантии " ну Вы это ЕСЛИ заболеете ковидкой, то типа в лёгкой форме, но это не точно, потому как случаи смерти привитых тоже есть, или у них наверно смерть тоже в лёгкой форме была" Вот и все гарантии прививки. Так что я бы сказал по другому тут, Ваксеры натягивают сову на глобус. Потому как привитые, так же болеют, так же переносят болезнь и если уж совсем не повезет, то и так же в ящик упакуют. При этом ещё и врачи лечить и регистрировать не хотят привитых в случае болезни, что бы статистику не портить. "Ну Вы же привиты, не боись - само рассосётся"🤣
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13463
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 31.10.21 - 11:51
#35
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
И при этом - какие гарантии

Если вы употребляете слово "гарантии" где можно говорить исключительно о "шансах и вероятности" - то дальнейший разговор не будет иметь рационального продолжения.

[Исправлено: maxsaf, 31.10.2021 - 11:58]
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
63
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 31.10.21 - 15:16
#36
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Ну давайте поговорим о шансах и вероятностях. Какие шансы что прививка от ковида никак не отразится на развитие будущего ребенка? Какова вероятность того, что прививка окажет то действие, на которое она рассчитана. То есть будущая мать поймает заразу, перенесет ее в лёгкой форме, родит здорового малыша - в общем все будет хорошо? Какое соотношение беременных привитых и не привитых удачно перенесли ковид и родили здоровых детей? То есть объясняю доступно. Берём сотню беременных привитых и сотню не привитых, так вот если в привитых у всей сотни все пучком, а у не привитых скажем только у каждой 10 все пучком то тогда можно утверждать что прививка это круто, с оглядкой лет через 10, когда родившиеся детишки подрастут. А если, и одних и у других шансы 50на50, то нафиг она нужна эта прививка.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13463
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 31.10.21 - 15:55
#37
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
то тогда можно утверждать что прививка это круто, с оглядкой лет через 10, когда родившиеся детишки подрастут.

Насколько я понял, этой инфы у вас нет и в ближайшее время не будет. Как и много чего еще. Так о чем тогда спор? Давайте использовать то, что есть. Известен процент заражений и тяжелых исходов после вакцинации, для каждой вакцины свой. Известен процент тяжелых случаев и летальных исходов у невакцинированных. Большинство имеющихся данных есть в открытых источниках. Данных из будущего пока нет. Но есть данные по другим вакцинам и развитии детей после этого. Частично можно и их использовать. Просто математика, ничего хитрого. Осталось оппонентам в споре сойтись в цифрах и статистике - и можно будет прийти к общему знаменателю.
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