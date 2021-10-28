Отправлено: - 06:36

Odin_iz_Teh:

Люди Вы нормальные вообще? Мне вот интересно посмотреть на ту будущую мать которая решит привится.

Цитата:Медики настоятельно рекомендуют кормящим мамочкам, заболевшим ковидом, продолжить кормление грудью, якобы так передаются антитела, которые у ребенка могут начать вырабатываться позже или в меньшем количестве, чем надо. Я не медик - опровергнуть не могу. Возможно и правда антитела не только в крови, но и в молоке. А если ребенок еще в утробе, и непривитая мамочка заболеет ковидом, то при тяжелом исходе не важно, досталось ребенку или нет - он умрет. Либо от кислородного голодания, либо от смерти матери. То есть шансы у ребенка выжить в такой ситуации почти нулевые. Даже если он не заболеет. Вы бы сели в самолет вместе с другими антиваксерами, зная что у привитого пилота есть парашют, и в соцсетях он оставил запись перед вылетом, что его антиваксеры достали, и пора что то делать?Ваши шансы выжить - примерно такие же были бы, как у того малыша в утробе "тяжелой" мамочки. Около нуля. С прививкой, как бы то ни было - тяжелый вариант развития болезни почти исключен, шанс выжить стремится к 100%