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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 422 из 422«1...420421422
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 13:14
#6316
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Перевели часы на 1 час, назад.
Теперь разница между нами и
КОстанаем 5 часов... :lol: :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
130
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 13:22
#6317
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Здорово!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:04
#6318
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Цитата:
drakon:
КОстанаем 5 часов...

У вас вечер или уже утро?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:07
#6319
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Цитата:
111:
У вас вечер или уже утро?

У нас сейчас 9 часов и 7 минут... :-P :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:13
#6320
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Цитата:
drakon:
нас сейчас 9 часов и 7 минут

А, еще утро..
У нас тоже утро, только проснулись..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:15
#6321
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Цитата:
111:
только проснулись..

Конечно ещё - утро.
Всю ночь, блины - кушал... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:17
#6322
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У нас завтрак как у вас немцев, знаю что немцы с утра едят яйца..
Я тоже..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:36
#6323
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Цитата:
111:
Я тоже..

Марик, что заболел?
Пьёшь таблетки... :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:39
#6324
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Цитата:
111:
знаю что немцы с утра едят яйца..

Но - яишницу, с помощью ножа
и вилки... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:42
#6325
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Цитата:
drakon:
яишницу, с помощью ножа и вилки...

У меня лна их как то жидкими оставляет, желтки, так что ножом и вилкой не получится..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:42
#6326
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Цитата:
drakon:
Марик, что заболел? Пьёшь таблетки..

Это или цистон или лив-52, так иногда пью..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:59
#6327
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Цитата:
111:
так что ножом и вилкой не получится..

У меня же - получается, тренируйся... :lol: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23114
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 15:29
#6328
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А это - BINO, раздаёт сладости, детям.

Некоторые дети, его блятся... :lol: :oops: :-P
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Страница 422 из 422«1...420421422
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