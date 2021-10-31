Re: Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of...

Отправлено: - 15:02

Ну..

Целовать обезьяну, признак какой то нездоровости..

Впрочем такая любовь к животным вошла в ряд целых стран как искусство, как например гомосексуализм, и с этим ничего не поделать..