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≡ Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2021
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42732
Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2021
Отправлено: 31.10.21 - 14:52
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Участниками конкурса стали фотографы из почти ста стран, приславшие на рассмотрение жюри свыше 50 тысяч снимков. Некоторые из снимков-победителей – в этой фотогалерее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Re: Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of...
Отправлено: 31.10.21 - 14:52
#1
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Неплохая подборка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2021
Отправлено: 31.10.21 - 14:55
#2
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Боже, это где?
Не украденная ли фотография из самарской почты?



[Исправлено: 111, 31.10.2021 - 14:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4582
Re: Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of...
Отправлено: 31.10.21 - 15:02
#3
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Ну..
Целовать обезьяну, признак какой то нездоровости..
Впрочем такая любовь к животным вошла в ряд целых стран как искусство, как например гомосексуализм, и с этим ничего не поделать..
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