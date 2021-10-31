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≡ «Тобол» второй раз в своей истории завоевал золотые медали чемпионата Казахстана по футболу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42731
«Тобол» второй раз в своей истории завоевал золотые медали чемпионата Казахстана по футболу
Отправлено: 31.10.21 - 13:07
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Ситуация в турнирной таблице перед заключительным туром чемпионата сложилась таким образом, что на победу в турнире претендовали два клуба - столичная «Астана» и костанайский «Тобол», опережавший своих основных конкурентов на два очка.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
130
Re: «Тобол» второй раз в своей истории завоевал золотые медали...
Отправлено: 31.10.21 - 13:07
#1
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Сергей, это название статьи более точное! Прошлое название другой статьи было так себе! О возвращении золота на свою родину!))))
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
680
Re: «Тобол» второй раз в своей истории завоевал золотые медали...
Отправлено: 31.10.21 - 13:30
#2
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Могли бы турнирную таблицу вставлять
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
28
«Тобол» второй раз в своей истории завоевал золотые медали чемпионата Казахстана по футболу
Отправлено: 31.10.21 - 13:48
#3
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