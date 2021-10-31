Re: Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин

Отправлено: - 12:20

Чего тут только не было с этим восходом,теперь ещё и климакс добавился.

Как же живут и рожают эти бедные женщины которые работают в скорой например или на Баян сулу в ночную смену,а те которые родили и встают ночью по несколько раз покормить и успокоить дитё?