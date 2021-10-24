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Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42731
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 24.10.21 - 13:12
С недавнего времени в Рудненском политехническом колледже (РПТК) проводят беседы на социально важные темы: о трезвости, ценности жизни нерожденного ребенка. Кто инициатор этих встреч? Знакомимся - Эдуард ГАДУЛЬШИН.
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Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 07:25
Цитата:
Вам тут уже намекают, что для женщины, которая решила сделать аборт, имея на то веские причины - вы можете стать проблемой, и последствия от смены решения благодаря вам, тоже могут стать проблемой. Кто потом эти проблемы будет решать?
Эдуард Гадульшин:
Если Bас СЕРЬЁЗНО ЗАБОТЯТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ
Если Bас СЕРЬЁЗНО ЗАБОТЯТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ
Вам тут уже намекают, что для женщины, которая решила сделать аборт, имея на то веские причины - вы можете стать проблемой, и последствия от смены решения благодаря вам, тоже могут стать проблемой. Кто потом эти проблемы будет решать?
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 07:38
Цитата:
Откуда инфа, профессор?
Цитата:
Здесь нет никаких сторон, пока. Есть женщина и ее решение. Ну и вы, который пытается как-то на ее решения повлиять, но стороной не являющийся. Я сказал уже, при каких условиях ваше слово будет иметь там хоть сколько нибудь значимый вес. Тогда, когда ответственность и все тяготы с женщиной разделите поровну.
111:
Он гражданин Канады
Он гражданин Канады
Откуда инфа, профессор?
Цитата:
Эдуард Гадульшин:
я так и не понял на чью сторону Bы хотите встать?
я так и не понял на чью сторону Bы хотите встать?
Здесь нет никаких сторон, пока. Есть женщина и ее решение. Ну и вы, который пытается как-то на ее решения повлиять, но стороной не являющийся. Я сказал уже, при каких условиях ваше слово будет иметь там хоть сколько нибудь значимый вес. Тогда, когда ответственность и все тяготы с женщиной разделите поровну.
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2081
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 08:53
Цитата: "что интимные отношения должны быть только в браке"
Смею предположить исходя из Ваших слов, что люди, в принципе не состоящие в браке и не планирующие (на данный момент времени или позднее) заводить семью - должны исключить для себя половую жизнь, как явление. Так и до сегрегации недалеко.
Да уж и правда благими намерениями некоторых индивидуумов вымощена дорога в ад...
Смею предположить исходя из Ваших слов, что люди, в принципе не состоящие в браке и не планирующие (на данный момент времени или позднее) заводить семью - должны исключить для себя половую жизнь, как явление. Так и до сегрегации недалеко.
Да уж и правда благими намерениями некоторых индивидуумов вымощена дорога в ад...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1543
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 10:10
Цитата:
Есть такое понятие, как сексуальная совместимость. И я говорю сейчас не о том, чтобы спать со всеми подряд. Очень надеюсь,что сторонников Вашей убогой концепции не отыщется .
что интимные отношения должны быть только в браке.
Есть такое понятие, как сексуальная совместимость. И я говорю сейчас не о том, чтобы спать со всеми подряд. Очень надеюсь,что сторонников Вашей убогой концепции не отыщется .
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 11:46
Цитата:
Я так и не понял - Эдуард сам то женат, или есть лазейки, позволяющие нарушать это правило?
3DO:
интимные отношения должны быть только в браке
интимные отношения должны быть только в браке
Я так и не понял - Эдуард сам то женат, или есть лазейки, позволяющие нарушать это правило?
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 12:37
Цитата:
Щас вообще упадете:
Больше абортов - меньше людей
Меньше людей - меньше абортов
Отсюда вывод:
Больше абортов - меньше абортов
Примерно Ваш уровень логики
Эдуард Гадульшин:
БОЛЬШЕ КОНТРАЦЕПЦИИ - БОЛЬШЕ АБОРТОB. Я
БОЛЬШЕ КОНТРАЦЕПЦИИ - БОЛЬШЕ АБОРТОB. Я
Щас вообще упадете:
Больше абортов - меньше людей
Меньше людей - меньше абортов
Отсюда вывод:
Больше абортов - меньше абортов
Примерно Ваш уровень логики
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4572
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 12:52
Цитата:
Просто не морочь голову людям, живя в Канаде..
Хочешь помочь, помоги.
Нет так нет, так и скажи что у вас у самих проблем хватает..
maxsaf:
Откуда инфа, профессор?
Откуда инфа, профессор?
Просто не морочь голову людям, живя в Канаде..
Хочешь помочь, помоги.
Нет так нет, так и скажи что у вас у самих проблем хватает..
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 18:44
Цитата:
Доктор сизш поможет. Но это не точно
А я своим детям помогаю. Это точно
111:
Хочешь помочь, помоги.
Хочешь помочь, помоги.
Доктор сизш поможет. Но это не точно
А я своим детям помогаю. Это точно
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 31.10.21 - 13:25
21-ый век... Не пойми кто, не пойми как, не пойми ЗАЧЕМ - проповедует свои взгляды на личную жизнь в стенах учебного заведения. Эта проповедь похожа на какое то религиозное действо. Личные убеждения - как жить правильно, как нет? Ну так пусть молодой человек по ним сам и живёт, личные же взгляды же на некие ценности... Он что? Педагог? Имеет право воспитывать кого бы то ни было? Мракобесие какое-то - токарь в стенах учебного заведения проповедует некие ценности среди такой же молодёжи, как сам. Большей ерунды давно не читал.
[Исправлено: Mr_negotive, 31.10.2021 - 13:26]
[Исправлено: Mr_negotive, 31.10.2021 - 13:26]
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 31.10.21 - 13:27
Нет же... У нас каждый суслик - это целый агроном))))
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