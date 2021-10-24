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≡ Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42731
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 24.10.21 - 13:12
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С недавнего времени в Рудненском политехническом колледже (РПТК) проводят беседы на социально важные темы: о трезвости, ценности жизни нерожденного ребенка. Кто инициатор этих встреч? Знакомимся - Эдуард ГАДУЛЬШИН.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13457
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 07:25
#30
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Цитата:
Эдуард Гадульшин:
Если Bас СЕРЬЁЗНО ЗАБОТЯТ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ

Вам тут уже намекают, что для женщины, которая решила сделать аборт, имея на то веские причины - вы можете стать проблемой, и последствия от смены решения благодаря вам, тоже могут стать проблемой. Кто потом эти проблемы будет решать?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13457
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 07:38
#31
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Цитата:
111:
Он гражданин Канады

Откуда инфа, профессор?

Цитата:
Эдуард Гадульшин:
я так и не понял на чью сторону Bы хотите встать?

Здесь нет никаких сторон, пока. Есть женщина и ее решение. Ну и вы, который пытается как-то на ее решения повлиять, но стороной не являющийся. Я сказал уже, при каких условиях ваше слово будет иметь там хоть сколько нибудь значимый вес. Тогда, когда ответственность и все тяготы с женщиной разделите поровну.
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3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2081
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 08:53
#32
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Цитата: "что интимные отношения должны быть только в браке"
Смею предположить исходя из Ваших слов, что люди, в принципе не состоящие в браке и не планирующие (на данный момент времени или позднее) заводить семью - должны исключить для себя половую жизнь, как явление. Так и до сегрегации недалеко.
Да уж и правда благими намерениями некоторых индивидуумов вымощена дорога в ад...
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1543
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 10:10
#33
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Цитата:
что интимные отношения должны быть только в браке.


Есть такое понятие, как сексуальная совместимость. И я говорю сейчас не о том, чтобы спать со всеми подряд. Очень надеюсь,что сторонников Вашей убогой концепции не отыщется .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13457
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 11:46
#34
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Цитата:
3DO:
интимные отношения должны быть только в браке

Я так и не понял - Эдуард сам то женат, или есть лазейки, позволяющие нарушать это правило? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13457
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 12:37
#35
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Цитата:
Эдуард Гадульшин:
БОЛЬШЕ КОНТРАЦЕПЦИИ - БОЛЬШЕ АБОРТОB. Я

Щас вообще упадете:
Больше абортов - меньше людей
Меньше людей - меньше абортов
Отсюда вывод:
Больше абортов - меньше абортов
Примерно Ваш уровень логики :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4572
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 27.10.21 - 12:52
#36
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Цитата:
maxsaf:
Откуда инфа, профессор?

Просто не морочь голову людям, живя в Канаде..
Хочешь помочь, помоги.
Нет так нет, так и скажи что у вас у самих проблем хватает..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13457
Re: Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного...
Отправлено: 27.10.21 - 18:44
#37
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Цитата:
111:
Хочешь помочь, помоги.

Доктор сизш поможет. Но это не точно :-)
А я своим детям помогаю. Это точно :-)
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
242
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 31.10.21 - 13:25
#38
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21-ый век... Не пойми кто, не пойми как, не пойми ЗАЧЕМ - проповедует свои взгляды на личную жизнь в стенах учебного заведения. Эта проповедь похожа на какое то религиозное действо. Личные убеждения - как жить правильно, как нет? Ну так пусть молодой человек по ним сам и живёт, личные же взгляды же на некие ценности... Он что? Педагог? Имеет право воспитывать кого бы то ни было? Мракобесие какое-то - токарь в стенах учебного заведения проповедует некие ценности среди такой же молодёжи, как сам. Большей ерунды давно не читал.

[Исправлено: Mr_negotive, 31.10.2021 - 13:26]
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
242
Донести мысль о том, что жизнь священна - Как житель Рудного в одиночку пытается привить местной молодежи семейные ценности
Отправлено: 31.10.21 - 13:27
#39
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Нет же... У нас каждый суслик - это целый агроном))))
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