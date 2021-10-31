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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23108
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 13:14
#6316
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Перевели часы на 1 час, назад.
Теперь разница между нами и
КОстанаем 5 часов... :lol: :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
130
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 13:22
#6317
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Здорово!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4572
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.21 - 14:04
#6318
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Цитата:
drakon:
КОстанаем 5 часов...

У вас вечер или уже утро?
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