Застрелившего сайгу браконьера задержали в Костанайской области

Отправлено: - 11:10

В США, Канаде есть норма, сколько животных может убить в год для питания местный абориген. А у нас сразу протокол под нос и крупный штраф! Даже, если убил косулю или лося! Не вижу логики!