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≡ "Вернули золото в Костанай" - Как встречали игроков ФК "Тобол" после победы в КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42728
"Вернули золото в Костанай" - Как встречали игроков ФК "Тобол" после победы в КПЛ
Отправлено: 31.10.21 - 09:07
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Самые активные болельщики встретили игроков "Тобола" прямо перед автобусом. Они кричали от радости и поливали своих чемпионов шампанским. На поле манежа игроки вышли под песню группы Queen "We are the champions".
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
26
Re: "Вернули золото в Костанай" - Как встречали...
Отправлено: 31.10.21 - 09:07
#1
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Отдельный респект тренеру "Тобола" Александру Москаленко! Доказал делом, что он лучший и не надо нам искать тренеров со стороны. Кстати, он до сих исполняющий обязанности или все-таки утвердили главным?
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