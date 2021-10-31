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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 933 из 933«1...931932933
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 00:54
#13981
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Давай не сегодня?! Лень сегодня по телефону лазить, всё на комп скидывать, оттуда на Радикал, оттуда на Форум.Вот такой геморрой. Вот если бы можно было сразу на форум скидывать, я бы тут всё фотками завалил.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 00:57
#13982
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Кстати, вчера у тётки юбилей был, 80 лет. Сегодня её дочь должна была приехать с мужем, в Ударнике живут.Завтра поеду поздравлять.Вот там и пообщаемся более плотно по поводу того, что там происходит в Кустанае.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4248
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:20
#13983
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Уже не ваш земляк:
Внучок и Гоги, вот вам!--- Что это ? Зачем это именно мне это надо? Объясни?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:37
#13984
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Цитата:
Гога:

Ну ты там коттеджные посёлки рекламируешь в Краснодаре. А я решил прорекламировать самарские.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:39
#13985
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Сейчас что-то накатило, включил и слушаю Дидюлю и Архиповского.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:39
#13986
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Без насекомых, поверь мне. И не включай тут хохла и животного.

А че ты у меня в заявках в друзья делаешь?
Самому то не стремно? Мазохизм какой-то
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4248
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:59
#13987
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Почему у Макса и Абайки нет друзей?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4248
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 02:00
#13988
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
коттеджные посёлки рекламируешь
- Что- то не помню такого ??
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:25
#13989
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Цитата:
maxsaf:

Я её отправлял, когда ты ещё не стал хохлом.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:26
#13990
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Цитата:
Гога:

Яблочки ешь, если с памятью проблемы. Ты же тут фотки выкладывал, как у вас там всё солнечно, как всё хорошо. Ну, это ещё до хохлов было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:44
#13991
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я её отправлял, когда ты ещё не стал хохлом.

Ты любого украинца начинаешь хохлом называть, ну или считаешь хохлом, с его проявления на свет. Так что не надо ля-ля про ДО и ПОСЛЕ.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13447
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:47
#13992
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Цитата:
Гога:
Почему у Макса и Абайки нет друзей?

Потому что лично я считаю это нелепым. Ну какой ты мне друг, если я тебя в глаза не видел. Дружба по переписке это как секс по телефону. Не мое 8-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:50
#13993
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Цитата:
maxsaf:

Ну, пока ты хохла не врубил, был нормальным. А вот потом - уже вопрос. И я ни к кому не отношусь предвзято из-за национальности.Для меня нет наций - хохол, казах, немец или ещё кто-то.А есть человек. Или не человек. И ещё - во мне тоже течёт украинская кровь. Так что во мне тоже есть частичка хохла. И песни я люблю украинские. Любимые - "Несе Галя воду" и "Ничь яка мисячна". И розумию я трохи мову. А ты?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:56
#13994
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Цитата:
Гога:
н

Почему у Макса и Абайки нет друзей?
---
Поговорка есть, не совсем цензурная. Попробую цензурно сказать: " Зачем мне друзья и подруги?! Я сам себе хороший друг!"
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:59
#13995
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Цитата:
maxsaf:
ак

Потому что лично я считаю это нелепым
---
Общность взглядов дружбы не предполагает?
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