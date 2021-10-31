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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 00:54
Давай не сегодня?! Лень сегодня по телефону лазить, всё на комп скидывать, оттуда на Радикал, оттуда на Форум.Вот такой геморрой. Вот если бы можно было сразу на форум скидывать, я бы тут всё фотками завалил.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 00:57
Кстати, вчера у тётки юбилей был, 80 лет. Сегодня её дочь должна была приехать с мужем, в Ударнике живут.Завтра поеду поздравлять.Вот там и пообщаемся более плотно по поводу того, что там происходит в Кустанае.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:20
Уже не ваш земляк:
Внучок и Гоги, вот вам!--- Что это ? Зачем это именно мне это надо? Объясни?
Внучок и Гоги, вот вам!--- Что это ? Зачем это именно мне это надо? Объясни?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:37
Цитата:
Ну ты там коттеджные посёлки рекламируешь в Краснодаре. А я решил прорекламировать самарские.
Гога:
Ну ты там коттеджные посёлки рекламируешь в Краснодаре. А я решил прорекламировать самарские.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:39
Сейчас что-то накатило, включил и слушаю Дидюлю и Архиповского.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:39
Цитата:
А че ты у меня в заявках в друзья делаешь?
Самому то не стремно? Мазохизм какой-то
Уже не ваш земляк:
Без насекомых, поверь мне. И не включай тут хохла и животного.
Без насекомых, поверь мне. И не включай тут хохла и животного.
А че ты у меня в заявках в друзья делаешь?
Самому то не стремно? Мазохизм какой-то
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 01:59
Почему у Макса и Абайки нет друзей?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 02:00
Цитата:
Уже не ваш земляк:- Что- то не помню такого ??
коттеджные посёлки рекламируешь
коттеджные посёлки рекламируешь
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:25
Цитата:
Я её отправлял, когда ты ещё не стал хохлом.
maxsaf:
Я её отправлял, когда ты ещё не стал хохлом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:26
Цитата:
Яблочки ешь, если с памятью проблемы. Ты же тут фотки выкладывал, как у вас там всё солнечно, как всё хорошо. Ну, это ещё до хохлов было.
Гога:
Яблочки ешь, если с памятью проблемы. Ты же тут фотки выкладывал, как у вас там всё солнечно, как всё хорошо. Ну, это ещё до хохлов было.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:44
Цитата:
Ты любого украинца начинаешь хохлом называть, ну или считаешь хохлом, с его проявления на свет. Так что не надо ля-ля про ДО и ПОСЛЕ.
Уже не ваш земляк:
Я её отправлял, когда ты ещё не стал хохлом.
Я её отправлял, когда ты ещё не стал хохлом.
Ты любого украинца начинаешь хохлом называть, ну или считаешь хохлом, с его проявления на свет. Так что не надо ля-ля про ДО и ПОСЛЕ.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:47
Цитата:
Потому что лично я считаю это нелепым. Ну какой ты мне друг, если я тебя в глаза не видел. Дружба по переписке это как секс по телефону. Не мое
Гога:
Почему у Макса и Абайки нет друзей?
Почему у Макса и Абайки нет друзей?
Потому что лично я считаю это нелепым. Ну какой ты мне друг, если я тебя в глаза не видел. Дружба по переписке это как секс по телефону. Не мое
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:50
Цитата:
Ну, пока ты хохла не врубил, был нормальным. А вот потом - уже вопрос. И я ни к кому не отношусь предвзято из-за национальности.Для меня нет наций - хохол, казах, немец или ещё кто-то.А есть человек. Или не человек. И ещё - во мне тоже течёт украинская кровь. Так что во мне тоже есть частичка хохла. И песни я люблю украинские. Любимые - "Несе Галя воду" и "Ничь яка мисячна". И розумию я трохи мову. А ты?!
maxsaf:
Ну, пока ты хохла не врубил, был нормальным. А вот потом - уже вопрос. И я ни к кому не отношусь предвзято из-за национальности.Для меня нет наций - хохол, казах, немец или ещё кто-то.А есть человек. Или не человек. И ещё - во мне тоже течёт украинская кровь. Так что во мне тоже есть частичка хохла. И песни я люблю украинские. Любимые - "Несе Галя воду" и "Ничь яка мисячна". И розумию я трохи мову. А ты?!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:56
Цитата:
Почему у Макса и Абайки нет друзей?
---
Поговорка есть, не совсем цензурная. Попробую цензурно сказать: " Зачем мне друзья и подруги?! Я сам себе хороший друг!"
Гога:
н
н
Почему у Макса и Абайки нет друзей?
---
Поговорка есть, не совсем цензурная. Попробую цензурно сказать: " Зачем мне друзья и подруги?! Я сам себе хороший друг!"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 31.10.21 - 03:59
Цитата:
Потому что лично я считаю это нелепым
---
Общность взглядов дружбы не предполагает?
maxsaf:
ак
ак
Потому что лично я считаю это нелепым
---
Общность взглядов дружбы не предполагает?
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