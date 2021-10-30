"Тобол" стал чемпионом чемпионата РК по футболу

Отправлено: - 00:29

Архимед конечно молодец.

Без его вливаний, без качественного стадиона, без сборов в Арабиях, без хорошей и качественной зарплаты футболистам и без хороших премиальных, ничего бы этого не вышло..