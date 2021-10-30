Отправлено: - 15:11

Уже не ваш земляк:

ы выставил себя полнейшим клоуном

Уже не ваш земляк:

А животное очень бесит, когда его игнорируют.Неужели ты ещё не понял этого?!

Цитата:Это какой-то новый вид сарказма? Клоун которой с первых сообщений как вернулся после публичного унижения на форум и начал писать что живёт в бедном районе с мигрантами и вынужден терпеть засилие тарканов у себя в квартире а высказать соседям он ничего не может поэтому отыгрывается на их детях и при этом понтуется что ему квартиру сдают дешевле чем им, пишет тут про которого что он выставил себя клоуном??? Постирония какаятоЦитата:А кто не понял что таракана Сильно бесит что к нему тут относятся не серьезно? Ведь аж пыжился строить из себя тут важную попку)) а на деле усиками шевелит только