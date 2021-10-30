Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42727
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 09:03
Помнится, 2019 год был объявлен Годом молодежи. И тогда ставились подобные цели. На мероприятия в связи с этим были потрачены значительные суммы. В результате за этот год количество безработной молодежи увеличилось на 3,4%.
Читать новость
Читать новость
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 09:03
А судьи кто?
– За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же
"Горе от ума" Грибоедова
[Исправлено: Я, 30.10.2021 - 09:04]
– За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же
"Горе от ума" Грибоедова
[Исправлено: Я, 30.10.2021 - 09:04]
Re: Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 12:06
А каким образом безработица среди молодежи связана с чтением книг Мопассана? И как игнорировать факт необразованных миллиардеров таких как Гейтс, Цукерберг, и Джобс. Может быть и в компьютерах не всё зло сокрыто. И читать эту статью тоже приходится с компьютера или телефона. Читать. Читать.
Хотя молодежь, о которой такие переживания вряд-ли будет читать Воронина в НГ
Хотя молодежь, о которой такие переживания вряд-ли будет читать Воронина в НГ
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2667
Re: Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 12:07
По мнению учёных чтение книг усиливает умственный потенциал, превосходя в полезности другие способы получения информации, потому что активизирует сразу несколько важных отделов головного мозга человека. Кроме того, речь и правописание у многочитающих гораздо грамотнее, словарный запас богаче, а следовательно, и умение доходчиво выразить свои мысли и чувства для окружающих
"Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор..."Даже спорить не надо
И да, читать надо в первую очередь классику, написанную авторами по велению сердца, а не с коммерческими целями. А сейчас основной поток - именно коммерческие книги, написанные зачастую малограмотными людьми, умеющими слепить несколько фраз, но не отягощённых богатством мыслей и чувств.
Цитата:
А вот и пример старой доброй классики!
"Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор..."Даже спорить не надо
И да, читать надо в первую очередь классику, написанную авторами по велению сердца, а не с коммерческими целями. А сейчас основной поток - именно коммерческие книги, написанные зачастую малограмотными людьми, умеющими слепить несколько фраз, но не отягощённых богатством мыслей и чувств.
Цитата:
Я:
А судьи кто? – За древностию лет
А судьи кто? – За древностию лет
А вот и пример старой доброй классики!
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 12:21
Так вроде не про чтение начиналось. А про безработицу и правительственные проекты. Про то, что деньги не доходят до адресатов. А виновата осталась молодежь, потому что читает не Грибоедова, а Оруэлла. Который был запрещён в СССР, а потому не доступен.
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 12:25
Например у издания DAZED один из самых неоднозначных и обсуждаемых звезд российской рэп-сцены FACE читает отрывок из романа Джордж Оруэлла "1984"
[Исправлено: Alehander, 30.10.2021 - 12:26]
[Исправлено: Alehander, 30.10.2021 - 12:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10849
Re: Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 15:26
Цитата:
Пока же нами руководят люди которые больше писали книги чем читали
Контекстный анекдот
Брежнев спрашивает Суслова
-Ты мою "малую землю" читал?
-Да читал Леонид Ильич,замечательная книга!
-хм,надо пожалуй и мне почитать Цитата:
Пожалейте автора
Он уже старенький и несёт все подряд что приходит в голову
Начал про социальную политику а закончить решил нотацией))
таноми52:
"Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор...
"Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор...
Пока же нами руководят люди которые больше писали книги чем читали
Контекстный анекдот
Брежнев спрашивает Суслова
-Ты мою "малую землю" читал?
-Да читал Леонид Ильич,замечательная книга!
-хм,надо пожалуй и мне почитать Цитата:
Alehander:
Так вроде не про чтение начиналось. А про безработицу и правительственные проекты. Про то, что деньги не доходят до адресатов. А виновата осталась молодежь, потому что читает не Грибоедова, а Оруэлла. Который был запрещён в СССР, а потому не доступен.
Так вроде не про чтение начиналось. А про безработицу и правительственные проекты. Про то, что деньги не доходят до адресатов. А виновата осталась молодежь, потому что читает не Грибоедова, а Оруэлла. Который был запрещён в СССР, а потому не доступен.
Пожалейте автора
Он уже старенький и несёт все подряд что приходит в голову
Начал про социальную политику а закончить решил нотацией))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23107
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 20:14
Цитата:
Да, первый президент, среди них...
abaika95:
которые больше писали книги чем читали
которые больше писали книги чем читали
Да, первый президент, среди них...
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 21:31
Цитата:
Того , что
" Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,"
Без Алисы и Вики
[Исправлено: Я, 30.10.2021 - 21:32]
таноми52:
вот и пример
вот и пример
Того , что
" Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,"
Без Алисы и Вики
[Исправлено: Я, 30.10.2021 - 21:32]
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 21:36
"потому что читает не Грибоедова, а Оруэлла"
Вы уверены , что они знают , кто это ?
Вы уверены , что они знают , кто это ?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать