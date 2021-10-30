Отправлено: - 15:26

таноми52:

"Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор...

Alehander:

Так вроде не про чтение начиналось. А про безработицу и правительственные проекты. Про то, что деньги не доходят до адресатов. А виновата осталась молодежь, потому что читает не Грибоедова, а Оруэлла. Который был запрещён в СССР, а потому не доступен.

Цитата:Пока же нами руководят люди которые больше писали книги чем читалиКонтекстный анекдотБрежнев спрашивает Суслова-Ты мою "малую землю" читал?-Да читал Леонид Ильич,замечательная книга!-хм,надо пожалуй и мне почитать Цитата:Пожалейте автораОн уже старенький и несёт все подряд что приходит в головуНачал про социальную политику а закончить решил нотацией))