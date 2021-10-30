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≡ "Тобол" стал чемпионом чемпионата РК по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42727
"Тобол" стал чемпионом чемпионата РК по футболу
Отправлено: 30.10.21 - 19:13
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ФК "Тобол" стал чемпионом Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021. Обладатель титула определялся сегодня, 30 октября, в последнем, 26-м туре чемпионата. На золото претендовали костанайцы и "Астана".
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
25
Re: "Тобол" стал чемпионом чемпионата РК по футболу
Отправлено: 30.10.21 - 19:13
#1
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Поздравляю, земляки-костанайцы: "Тобол"- чемпион!
Одиннадцать лет назад, когда "Тобол" стал чемпионом, я носился по улице, отмечая событие. Странно, сейчас спокойно сижу дома за компом. Постарел...
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
119
Re: "Тобол" стал чемпионом чемпионата РК по футболу
Отправлено: 30.10.21 - 21:28
#2
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Мои поздравления! За ваше мужество и мастерство, проявленное в период пандемии!
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