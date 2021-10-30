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≡ Выставка «Просторы родного края» по итогам областного художественного проекта «Пленэр – 2021» открылась в картинной галерее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42727
Выставка «Просторы родного края» по итогам областного художественного проекта «Пленэр – 2021» открылась в картинной галерее
Отправлено: 30.10.21 - 19:56
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На этой выставке были представлены и наброски, но подавляющее большинство работ – законченные произведения, зачатые на пленэре, но родившиеся уже в мастерских авторов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4885
Re: Выставка «Просторы родного края» по итогам областного...
Отправлено: 30.10.21 - 19:56
#1
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В рудненской городской библиотеке висят картины местных юных мастеров из художественной школы, практически ничем не отличается от работ мэтров, тоже иногда хожу любоваться...
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