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Выставка «Просторы родного края» по итогам областного художественного проекта «Пленэр – 2021» открылась в картинной галерее
Выставка «Просторы родного края» по итогам областного художественного проекта «Пленэр – 2021» открылась в картинной галерее
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