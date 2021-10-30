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≡ Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42727
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 09:55
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Во время школьного бала на тему «Гарри Поттера» восьмиклассник в шутку надел юбку. Это вызвало возмущение куратора, и она силой отвела ученика к школьному психологу, после чего и случилась трагедия.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13443
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 17:05
#15
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Цитата:
111:
Вот эти тоже с малого начинали.. А может просто так оделись..

Как думаешь, чуваки на фотке - геи, или просто прикалываются над геями? Если начать прикалываться над геями - сам станешь геем? Я когда-нибудь стану Мариком, любителем выкладывать фотки ляшек конины, если буду долго прикалываться с этого? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13443
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 17:07
#16
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Цитата:
Козлов я:

Раздал стиля))
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
123
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 18:56
#17
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Прийти мальчику в юбке вообще не должно было вызвать такой резонанс. Актеры в фильмах часто переодеваются в женщин, причём не важно какой страны фильм, (например небезызвестный "Келинка Сабина"). На свадьбах часто бывает, что ради конкурсов или прочих приколов, переодеваются мужчины в женское. Много ещё где, сейчас и не вспомню. Национальная мужская одежда многих стран включает в себя юбку или похожую на неё вещь.
Учителю не надо было так реагировать на это, просто бы пожурила бы пацана наедине, упирая на то что это школа это не цирк и всё, ничего бы не произошло. Все бы посмеялись и всё.
Гнать надо в шею такого педагога, тем более она куратор класса, априори должна знать своих учеников, иметь подход к каждому. А так подняла кипиш отправила к психологу. Здесь важно не то, что сказал психолог ему, а сам факт такой реакции учителя и таскания к психологу. Затем наверняка позвонила родителям, а те ещё и добавили, возможно в резких выражениях (про опущение и прочее)... и вот итог. Недаром отец мальчика, просит оставить их в покое и никого не винит.
И причём тут учителя-американцы? Как будто дети не пользуются интернетом, не смотрят тв и прочее. Всякого мусора кругом хватает, например Моргенштерн - мнящий себя известной личностью и кому-то интересным.
В обычной школе такого бы не произошло. Я имею ввиду не юбку, а последующую реакцию его одноклассников. Разбалованные, считающие себя хозяевами жизни, за каждым стоят деньги и власть родителей, вот и устраивают дебоши.

[Исправлено: ladas, 30.10.2021 - 18:57]

[Исправлено: ladas, 30.10.2021 - 19:00]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13443
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 19:32
#18
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Цитата:
ladas:
Моргенштерн - мнящий себя известной личностью и кому-то интересным.

Ну известности ему не занимать, а по рейтингу доверия он на первом месте среди молодежи. Не хвалю, наоборот, показываю, насколько все плохо.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4885
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 19:48
#19
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Интересно, если б у Путина была сеть школ, там бы процветал гомосексуализм?
Конечно нет..
Доведите вашу мысль до логического конца, что вы хотите этим сказать?
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