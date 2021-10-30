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≡ Застрелившего сайгу браконьера задержали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42727
Застрелившего сайгу браконьера задержали в Костанайской области
Отправлено: 30.10.21 - 11:37
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Жителя Актюбинской области задержали 28 октября сотрудники природоохранной полиции Джангельдинского района совместно с инспекторами «Охотзоопром» в местности Тармак в одном из крестьянских хозяйств.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
679
Re: Застрелившего сайгу браконьера задержали в Костанайской...
Отправлено: 30.10.21 - 11:37
#1
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Лучше бы фото охоту устроил
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2288
Застрелившего сайгу браконьера задержали в Костанайской области
Отправлено: 30.10.21 - 12:17
#2
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Вопрос, а в чьих желудках потом утилизируется мясо изъятых у браконьеров животных?

[Исправлено: юля елиссева, 30.10.2021 - 12:19]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13443
Re: Застрелившего сайгу браконьера задержали в Костанайской...
Отправлено: 30.10.21 - 12:41
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Вопрос, а в чьих желудках потом утилизируется мясо изъятых у браконьеров животных?

Продадут 112 му под видом конины :lol:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
119
Re: Застрелившего сайгу браконьера задержали в Костанайской...
Отправлено: 30.10.21 - 13:49
#4
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Дожились, сайга стала исчезающим видом животных! Лучше бы охотоведов готовили по этой специальности!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4885
Re: Застрелившего сайгу браконьера задержали в Костанайской...
Отправлено: 30.10.21 - 19:43
#5
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, а в чьих желудках потом 
Каждый раз одно и тоже, конечно не пропадать же добру, отдадут бедной семье...
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