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≡ Газовый баллон взорвался в денерной в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42727
Газовый баллон взорвался в денерной в центре Костаная
Отправлено: 30.10.21 - 16:11
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Сообщение о взрыве, произошедшем 30 октября на ул. Тауелсиздик, поступило на пульт "101" в 13.54. Уже через четыре минуты пожарные прибыли на место происшествия.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
904
Re: Газовый баллон взорвался в денерной в центре Костаная
Отправлено: 30.10.21 - 16:11
#1
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теперь, видимо скоро будет проверка остальных денерных на технику безопасности и т.д .

ну либо светофор поставят
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4885
Re: Газовый баллон взорвался в денерной в центре Костаная
Отправлено: 30.10.21 - 19:39
#2
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В городах стало много всяких закусочно- полуфабрикатных мануфактур,добавились булочные с колбасными и овощными витринами, а ведь в одно время боролись с киосками, которых бесжалостно вывезли на окраины, указывались конкретные причины о чём напрочь стали забывать...
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