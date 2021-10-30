Отправлено: - 16:49

юля елиссева:

такой большой мальчик, а мозга нет. Хотя, раз не хочешь вакцинации, пусть эволюционный отбор тебя отсеет.

Fasd:

А вообще какого лешего идти вакцинироваться чтоб заболеть этим вирусом.

Fasd:

Я и этот вирус в прошлом году не признавал а маску таскал так для вида чтоб штраф не платить 82 тыс.

Цитата:Цитата:и вот ведь парадокс - идти - заболеть боится, вирусом который, не признавал :Цитата: