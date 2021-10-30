Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 18:56
Прийти мальчику в юбке вообще не должно было вызвать такой резонанс. Актеры в фильмах часто переодеваются в женщин, причём не важно какой страны фильм, (например небезызвестный "Келинка Сабина"). На свадьбах часто бывает, что ради конкурсов или прочих приколов, переодеваются мужчины в женское. Много ещё где, сейчас и не вспомню. Национальная мужская одежда многих стран включает в себя юбку или похожую на неё вещь.
Учителю не надо было так реагировать на это, просто бы пожурила бы пацана наедине, упирая на то что это школа это не цирк и всё, ничего бы не произошло. Все бы посмеялись и всё.
Гнать надо в шею такого педагога, тем более она куратор класса, априори должна знать своих учеников, иметь подход к каждому. А так подняла кипиш отправила к психологу. Здесь важно не то, что сказал психолог ему, а сам факт такой реакции учителя и таскания к психологу. Затем наверняка позвонила родителям, а те ещё и добавили, возможно в резких выражениях (про опущение и прочее)... и вот итог. Недаром отец мальчика, просит оставить их в покое и никого не винит.
И причём тут учителя-американцы? Как будто дети не пользуются интернетом, не смотрят тв и прочее. Всякого мусора кругом хватает, например Моргенштерн - мнящий себя известной личностью и кому-то интересным.
В обычной школе такого бы не произошло. Я имею ввиду не юбку, а последующую реакцию его одноклассников. Разбалованные, считающие себя хозяевами жизни, за каждым стоят деньги и власть родителей, вот и устраивают дебоши.
[Исправлено: ladas, 30.10.2021 - 18:57]
[Исправлено: ladas, 30.10.2021 - 19:00]