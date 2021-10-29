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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
1
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 4554
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:23
Цитата:
А, там..
А я второй раз тогда вступал, не мог никак вызубрить наизусть все правила комсомольцев, да и не хотел вступать, заставила школа уже на второй год..
Помню как зубрил эти тексты, в которых ничего не понимал..
А там все как во сне..
Смутно помню..
Как стал комсомольцем..
[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 20:24]
ACROS:
где написано: - Секретарь комитета комсомола. Вы должны его помнить: - вручать билет должен был
где написано: - Секретарь комитета комсомола. Вы должны его помнить: - вручать билет должен был
А, там..
А я второй раз тогда вступал, не мог никак вызубрить наизусть все правила комсомольцев, да и не хотел вступать, заставила школа уже на второй год..
Помню как зубрил эти тексты, в которых ничего не понимал..
А там все как во сне..
Смутно помню..
Как стал комсомольцем..
[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 20:24]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:25
Цитата:
При вступлении в партию: - комсомольский билет оставался у себя, не помню что его надо было сдавать.
drakon:
сдал в РК КПСС
сдал в РК КПСС
При вступлении в партию: - комсомольский билет оставался у себя, не помню что его надо было сдавать.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:51
Цитата:
А я, помню. Лично относил билет и
учётную карточку, в Райком...
ACROS:
не помню что его надо было сдавать.
не помню что его надо было сдавать.
А я, помню. Лично относил билет и
учётную карточку, в Райком...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 09:49
У нас было так. 4 рабочий + 1 служащий
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 10:10
Цитата:
Может и так, было: ведь изначально КПСС была партия рабочих: основная масса партийцев - это рабочий класс, затем колхозное крестьянство и между ними прослойка трудовой интелигенции:
группа революционеров во главе с Плехановым, организовала кружок "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", потом она переросла в партию - РСДРП; после раскола с эсерами стала большевисткой - РСДРП(б); с победой Советской власти переименовалась в ВКП(б); и окончательно в 50-60-е годы приняла название КПСС.
В современных реалиях, она называется в России: была - ельцинской - "Наш дом Россия", теперь называется, путинской - "Единая Россия"; в Казахстане - КПСС трансформировалась в "Отан" и в 2000-е годы переименовалась в "Нур Отан".
Доктор СИЗШ:
4 рабочий + 1 служащий
4 рабочий + 1 служащий
Может и так, было: ведь изначально КПСС была партия рабочих: основная масса партийцев - это рабочий класс, затем колхозное крестьянство и между ними прослойка трудовой интелигенции:
группа революционеров во главе с Плехановым, организовала кружок "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", потом она переросла в партию - РСДРП; после раскола с эсерами стала большевисткой - РСДРП(б); с победой Советской власти переименовалась в ВКП(б); и окончательно в 50-60-е годы приняла название КПСС.
В современных реалиях, она называется в России: была - ельцинской - "Наш дом Россия", теперь называется, путинской - "Единая Россия"; в Казахстане - КПСС трансформировалась в "Отан" и в 2000-е годы переименовалась в "Нур Отан".
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 13:19
Смысла в этой пропорции я не видел. Все решалось в кабинетах начальства.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 13:22
Цитата:
Я вступал, как - Рабочий...
Доктор СИЗШ:
Смысла в этой пропорции я не видел.
Смысла в этой пропорции я не видел.
Я вступал, как - Рабочий...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 13:56
Вступать в партию, это было круто! Проходил моральное очищение в глазах окружающих.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 14:40
Цитата:
Нынешние коммунисты ФРГ, отличаются от советских коммунистов?? В 20-х годах прошлого столетия, в Германии, тоже была, правда просуществовала недолго:- Советская Германская Республика- под руководством коммунистов.
drakon:
при вступлении, в Коммунистическую Партию,
при вступлении, в Коммунистическую Партию,
Нынешние коммунисты ФРГ, отличаются от советских коммунистов?? В 20-х годах прошлого столетия, в Германии, тоже была, правда просуществовала недолго:- Советская Германская Республика- под руководством коммунистов.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 17:39
https://d.radikal.ru/d13/2110/39/4e33a236963b.jpg
31 октября, в 3 часа ночи будем часы, на 1 час,
переставлять назад. Никак не отменят...
Переходим на зимнее время...
31 октября, в 3 часа ночи будем часы, на 1 час,
переставлять назад. Никак не отменят...
Переходим на зимнее время...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 17:52
Пенсионерам нет никакой разницы эти переходы на летнее и зимнее время. Правда Дракоша?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 18:15
Праздник ТЫКВЫ, отмечают на площади.
https://d.radikal.ru/d02/2110/e6/e6d79d464968.jpg
А вечером, ещё, херувим, какой то...
https://d.radikal.ru/d02/2110/e6/e6d79d464968.jpg
А вечером, ещё, херувим, какой то...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 18:29
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