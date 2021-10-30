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≡ А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42724
А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 11:39
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С возмущением по поводу работы пунктов вакцинации за пределами медучреждений в редакцию "НГ" обратился читатель Анатолий. По словам мужчины, его мама вчера, 29 октября, попыталась получить первый компонент вакцины в бизнес-центре около ЦУМа, но ей это не удалось.


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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
79
Re: А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 11:39
#1
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А вообще какого лешего идти вакцинироваться чтоб заболеть этим вирусом.Я лично большой батон положил на все это и за 1 млн даже не пойду если скажут что заплатят я жить хочу еще.Мне 41 год да я в жизни никогда не пойду вакцинироваться.Я столько ужастиков на слушался про эту вакцину что за 100 км буду обходить такие пункты.Я и этот вирус в прошлом году не признавал а маску таскал так для вида чтоб штраф не платить 82 тыс.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2288
А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 12:12
#2
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Забыли что ли в какой стране мы живем? Одним неимоверно сложно разливать вакцину по одной дозе в ампулу. Хотя с самого начала прививочной компании говорится, что это очень неудобно и зачастую невозможно собрать одновременно 5 человек для в одном месте для вакцинации. Неужели так сложно перенастроить производственный процесс? Думаю, что нет. Просто пофиг. Другим надо отчитаться о количестве открытых пунктов вакцинации. В итоге деньги на открытие пунктов вакцинации распилены. И пофигу на то, что они по сути простаивают из-за того, что кому-то сложно разливать каждую дозу вакцины в отдельную ампулу. Зато есть повод для завинчивания гаек - дескать вот, пункты вакцинации есть почти в каждом ТРЦ, на народ никак вацинироваться не хочет.

[Исправлено: юля елиссева, 30.10.2021 - 12:27]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2288
А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 12:13
#3
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Цитата:
Fasd:
Мне 41 год да я в жизни никогда не пойду вакцинироваться.

такой большой мальчик, а мозга нет. Хотя, раз не хочешь вакцинации, пусть эволюционный отбор тебя отсеет.

[Исправлено: юля елиссева, 30.10.2021 - 12:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4554
Re: А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 12:58
#4
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Китайская говорят на двоих делится..
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
904
Re: А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 16:49
#5
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Цитата:
юля елиссева:
такой большой мальчик, а мозга нет. Хотя, раз не хочешь вакцинации, пусть эволюционный отбор тебя отсеет.

:-) :-) :-)



Цитата:
Fasd:
А вообще какого лешего идти вакцинироваться чтоб заболеть этим вирусом.


и вот ведь парадокс - идти - заболеть боится, вирусом который, не признавал :

Цитата:
Fasd:
Я и этот вирус в прошлом году не признавал а маску таскал так для вида чтоб штраф не платить 82 тыс.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
489
Re: А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 17:16
#6
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Цитата:
Я столько ужастиков на слушался про эту вакцину

Источник:


И правильно делаешь! Российский шмурдяк Спутник V..краденный AstraZeneca Разработки Институтом Дженнера Оксфордского университета и Oxford Vaccine Group; группу возглавляют Сара Гилберт, Адриан Хилл, Эндрю Поллард, Тереза Ламб, Сэнди Дуглас и Кэтрин Грин. Векторная вакцина, использующая генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1.но не доведённым до ума как и всё остальное в Роиссе, имеет уйму побочных эффектов о которых умалчивают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13441
А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 17:16
#7
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Цитата:
юля елиссева:
такой большой мальчик, а мозга нет. Хотя, раз не хочешь вакцинации, пусть эволюционный отбор тебя отсеет.

Те, кого эволюция обошла стороной при первом обходе, обязательно встретятся с ней на последнем :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.10.2021 - 17:17]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7872
Re: А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 17:54
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И правильно делаешь!

вчкушка, ну хоть ты патриотично вколола казвак?... очень сомневаюсь

Цитата:
Российский шмурдяк Спутник V..краденный AstraZeneca

видать ты через границу его в трусах перевозила раз все знаешь?
Интересно, что от астрызенеки отказались множество европейских стран из-за большой смертности от тромбоза... а от Спутника про смертельных случаев не слышно.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сара Гилберт, Адриан Хилл, Эндрю Поллард, Тереза Ламб, Сэнди Дуглас и Кэтрин Грин

эт чё погоняла сантехников? ;-)
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
533
А есть ли смысл в пунктах вакцинации?
Отправлено: 30.10.21 - 18:16
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
оссийский шмурдяк Спутник V..краденный AstraZeneca

Не хотелось бы портить себе выходной борьбой с мракобесием и прочими способами диссипировать энергию, но для особо талантливых собирателей дешёвых сплетен, хочу заметить, что если уж вы отслеживаете какую-то утку, отслеживайте её полёт до конца. За этот утлый фейк уже извинились те, кто должен был.

[Исправлено: Елена Пикельная, 30.10.2021 - 18:17]
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