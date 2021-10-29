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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 421 из 421«1...419420421
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4554
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:23
#6301
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Цитата:
ACROS:
где написано: - Секретарь комитета комсомола. Вы должны его помнить: - вручать билет должен был

А, там..
А я второй раз тогда вступал, не мог никак вызубрить наизусть все правила комсомольцев, да и не хотел вступать, заставила школа уже на второй год..
Помню как зубрил эти тексты, в которых ничего не понимал..
А там все как во сне..
Смутно помню..
Как стал комсомольцем..

[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 20:24]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:25
#6302
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Цитата:
drakon:
сдал в РК КПСС


При вступлении в партию: - комсомольский билет оставался у себя, не помню что его надо было сдавать.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23105
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.21 - 20:51
#6303
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Цитата:
ACROS:
не помню что его надо было сдавать.

А я, помню. Лично относил билет и
учётную карточку, в Райком... :lol: :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
118
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 09:49
#6304
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У нас было так. 4 рабочий + 1 служащий
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 10:10
#6305
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
4 рабочий + 1 служащий


Может и так, было: ведь изначально КПСС была партия рабочих: основная масса партийцев - это рабочий класс, затем колхозное крестьянство и между ними прослойка трудовой интелигенции:
группа революционеров во главе с Плехановым, организовала кружок "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", потом она переросла в партию - РСДРП; после раскола с эсерами стала большевисткой - РСДРП(б); с победой Советской власти переименовалась в ВКП(б); и окончательно в 50-60-е годы приняла название КПСС.
В современных реалиях, она называется в России: была - ельцинской - "Наш дом Россия", теперь называется, путинской - "Единая Россия"; в Казахстане - КПСС трансформировалась в "Отан" и в 2000-е годы переименовалась в "Нур Отан".
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
118
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 13:19
#6306
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Смысла в этой пропорции я не видел. Все решалось в кабинетах начальства. :-) :-( :-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23105
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 13:22
#6307
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Смысла в этой пропорции я не видел.

Я вступал, как - Рабочий... :lol: :oops: :-P
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
118
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 13:56
#6308
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Вступать в партию, это было круто! Проходил моральное очищение в глазах окружающих.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 14:40
#6309
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Цитата:
drakon:
при вступлении, в Коммунистическую Партию,



Нынешние коммунисты ФРГ, отличаются от советских коммунистов?? В 20-х годах прошлого столетия, в Германии, тоже была, правда просуществовала недолго:- Советская Германская Республика- под руководством коммунистов.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23105
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 17:39
#6310
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https://d.radikal.ru/d13/2110/39/4e33a236963b.jpg
31 октября, в 3 часа ночи будем часы, на 1 час,
переставлять назад. Никак не отменят... :lol: ;-)
Переходим на зимнее время... ;-) :lol: :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
118
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 17:52
#6311
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Пенсионерам нет никакой разницы эти переходы на летнее и зимнее время. Правда Дракоша?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23105
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 18:15
#6312
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Праздник ТЫКВЫ, отмечают на площади.
https://d.radikal.ru/d02/2110/e6/e6d79d464968.jpg
А вечером, ещё, херувим, какой то... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23105
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.21 - 18:29
#6313
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Очень редко, можно видеть полицию, на таких

мероприятиях, пешую, а на авто, ваще
вижу впервые... :lol: :-o
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