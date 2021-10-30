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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:26
Лучше сам бы снялся с ляжкой самки конины. Не видели мы как ты выглядишь вживую!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 522
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:34
Цитата:
Оно тебе надо?! Потом кошмары замучают...
Доктор СИЗШ:
Оно тебе надо?! Потом кошмары замучают...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:38
Помню раньше хотели увековечить 112 ого с мешком отрубей гилязовской мельницы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:55
Цитата:
Не моё дело, конечно, но попробую дать вам совет:
а, нельзя ли делать, так, как делаю я: - купил небольшой ларь-морозильник, китайский, можно и вертикальный ( он везде поместиться); на пару с каким нибудь бажухой, на двоих,заказали в окрестностях Костаная лошадку, ургаши, трёх-четырёх летку( старше не надо - у этих мясо- самый смак); в свободное воскресенье сьздили: мужики забили, разделали по казахски, женщины промыли все кишки. Вам это обойдёться значительно дешевле и качество мясо, казы, карта будет выше.
ACROS: брали из за безвыходности,
Не моё дело, конечно, но попробую дать вам совет:
а, нельзя ли делать, так, как делаю я: - купил небольшой ларь-морозильник, китайский, можно и вертикальный ( он везде поместиться); на пару с каким нибудь бажухой, на двоих,заказали в окрестностях Костаная лошадку, ургаши, трёх-четырёх летку( старше не надо - у этих мясо- самый смак); в свободное воскресенье сьздили: мужики забили, разделали по казахски, женщины промыли все кишки. Вам это обойдёться значительно дешевле и качество мясо, казы, карта будет выше.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:56
Цитата:
На комсомольском билете фото есть.
Доктор СИЗШ:
как ты выглядишь вживую!
как ты выглядишь вживую!
На комсомольском билете фото есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 15:11
Цитата:
Это какой-то новый вид сарказма? Клоун которой с первых сообщений как вернулся после публичного унижения на форум и начал писать что живёт в бедном районе с мигрантами и вынужден терпеть засилие тарканов у себя в квартире а высказать соседям он ничего не может поэтому отыгрывается на их детях и при этом понтуется что ему квартиру сдают дешевле чем им, пишет тут про которого что он выставил себя клоуном??? Постирония какаято
Цитата:
А кто не понял что таракана Сильно бесит что к нему тут относятся не серьезно? Ведь аж пыжился строить из себя тут важную попку)) а на деле усиками шевелит только
Уже не ваш земляк:
ы выставил себя полнейшим клоуном
ы выставил себя полнейшим клоуном
Это какой-то новый вид сарказма? Клоун которой с первых сообщений как вернулся после публичного унижения на форум и начал писать что живёт в бедном районе с мигрантами и вынужден терпеть засилие тарканов у себя в квартире а высказать соседям он ничего не может поэтому отыгрывается на их детях и при этом понтуется что ему квартиру сдают дешевле чем им, пишет тут про которого что он выставил себя клоуном??? Постирония какаято
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А животное очень бесит, когда его игнорируют.Неужели ты ещё не понял этого?!
А животное очень бесит, когда его игнорируют.Неужели ты ещё не понял этого?!
А кто не понял что таракана Сильно бесит что к нему тут относятся не серьезно? Ведь аж пыжился строить из себя тут важную попку)) а на деле усиками шевелит только
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 15:13
Цитата:
Раньше так делал, вертикальный есть ларь.
Денег нет пока просто..
Пол лошади это надо сразу сумму, да и теперь тяжеловато кого то еще найти и лошадь, чтоб понравилась.
Но все равно, надо пробовать, хотя бы четвертую часть.
Брал когда в последний раз, там много вырезали сами хозяева, а вот своего согымшы и чтоб сами резали, не дают
А так да, даде сами ловили один раз в степи дикую, лет 10 назад, сейчас старый стал, уже не могу делать многие вещи..
ACROS:
на пару с каким нибудь бажухой, на двоих,заказали в окрестностях
на пару с каким нибудь бажухой, на двоих,заказали в окрестностях
Раньше так делал, вертикальный есть ларь.
Денег нет пока просто..
Пол лошади это надо сразу сумму, да и теперь тяжеловато кого то еще найти и лошадь, чтоб понравилась.
Но все равно, надо пробовать, хотя бы четвертую часть.
Брал когда в последний раз, там много вырезали сами хозяева, а вот своего согымшы и чтоб сами резали, не дают
А так да, даде сами ловили один раз в степи дикую, лет 10 назад, сейчас старый стал, уже не могу делать многие вещи..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 15:17
Цитата:
Это единый лебл 30летия
Только наши что-то неудачный фон выбрали поэтому все слилось)Цитата:
Звучит немного маньякально))
maxsaf:
Когда выделили деньги на профи дизайн, и в последнюю минуту решили
Когда выделили деньги на профи дизайн, и в последнюю минуту решили
Это единый лебл 30летия
Только наши что-то неудачный фон выбрали поэтому все слилось)Цитата:
111:
взять в руку колбасу и хотел ее сфотографировать
взять в руку колбасу и хотел ее сфотографировать
Звучит немного маньякально))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 16:54
Цитата:
Увидели фотоаппарат - потеряли бдительность. Смотрели триллер "Вуайеристы"? Психология, манипуляция людьми - вам должно зайти
abaika95:
Звучит немного маньякально))
Звучит немного маньякально))
Увидели фотоаппарат - потеряли бдительность. Смотрели триллер "Вуайеристы"? Психология, манипуляция людьми - вам должно зайти
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 17:11
Цитата:
Если долго прикалываться над хохлами - сам станешь хохлом?)
111:
На Фишках посмотрел как то..
На Фишках посмотрел как то..
Если долго прикалываться над хохлами - сам станешь хохлом?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 17:27
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 17:46
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 17:50
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