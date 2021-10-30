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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 931 из 931«1...929930931
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:26
#13951
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Лучше сам бы снялся с ляжкой самки конины. Не видели мы как ты выглядишь вживую!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
522
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:34
#13952
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Цитата:
Доктор СИЗШ:

Оно тебе надо?! Потом кошмары замучают...
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
118
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:38
#13953
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Помню раньше хотели увековечить 112 ого с мешком отрубей гилязовской мельницы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:55
#13954
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Цитата:
ACROS: брали из за безвыходности,


Не моё дело, конечно, но попробую дать вам совет:
а, нельзя ли делать, так, как делаю я: - купил небольшой ларь-морозильник, китайский, можно и вертикальный ( он везде поместиться); на пару с каким нибудь бажухой, на двоих,заказали в окрестностях Костаная лошадку, ургаши, трёх-четырёх летку( старше не надо - у этих мясо- самый смак); в свободное воскресенье сьздили: мужики забили, разделали по казахски, женщины промыли все кишки. Вам это обойдёться значительно дешевле и качество мясо, казы, карта будет выше.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2148
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:56
#13955
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
как ты выглядишь вживую!


На комсомольском билете фото есть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 15:11
#13956
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
ы выставил себя полнейшим клоуном

Это какой-то новый вид сарказма? Клоун которой с первых сообщений как вернулся после публичного унижения на форум и начал писать что живёт в бедном районе с мигрантами и вынужден терпеть засилие тарканов у себя в квартире а высказать соседям он ничего не может поэтому отыгрывается на их детях и при этом понтуется что ему квартиру сдают дешевле чем им, пишет тут про которого что он выставил себя клоуном??? Постирония какаято
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А животное очень бесит, когда его игнорируют.Неужели ты ещё не понял этого?!

А кто не понял что таракана Сильно бесит что к нему тут относятся не серьезно? Ведь аж пыжился строить из себя тут важную попку)) а на деле усиками шевелит только
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 15:13
#13957
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Цитата:
ACROS:
на пару с каким нибудь бажухой, на двоих,заказали в окрестностях

Раньше так делал, вертикальный есть ларь.
Денег нет пока просто..
Пол лошади это надо сразу сумму, да и теперь тяжеловато кого то еще найти и лошадь, чтоб понравилась.
Но все равно, надо пробовать, хотя бы четвертую часть.
Брал когда в последний раз, там много вырезали сами хозяева, а вот своего согымшы и чтоб сами резали, не дают
А так да, даде сами ловили один раз в степи дикую, лет 10 назад, сейчас старый стал, уже не могу делать многие вещи..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10849
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 15:17
#13958
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Цитата:
maxsaf:
Когда выделили деньги на профи дизайн, и в последнюю минуту решили

Это единый лебл 30летия
Только наши что-то неудачный фон выбрали поэтому все слилось)Цитата:
111:
взять в руку колбасу и хотел ее сфотографировать

Звучит немного маньякально))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 16:54
#13959
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Цитата:
abaika95:
Звучит немного маньякально))

Увидели фотоаппарат - потеряли бдительность. Смотрели триллер "Вуайеристы"? Психология, манипуляция людьми - вам должно зайти 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 17:11
#13960
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Цитата:
111:
На Фишках посмотрел как то..

Если долго прикалываться над хохлами - сам станешь хохлом?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 17:27
#13961
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А сейчас, не бежбар, но русское народное...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 17:46
#13962
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Будут русские блины с творогом..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 17:50
#13963
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Примерно так..

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