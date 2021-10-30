С возмущением по поводу работы пунктов вакцинации за пределами медучреждений в редакцию "НГ" обратился читатель Анатолий. По словам мужчины, его мама вчера, 29 октября, попыталась получить первый компонент вакцины в бизнес-центре около ЦУМа, но ей это не удалось.
А вообще какого лешего идти вакцинироваться чтоб заболеть этим вирусом.Я лично большой батон положил на все это и за 1 млн даже не пойду если скажут что заплатят я жить хочу еще.Мне 41 год да я в жизни никогда не пойду вакцинироваться.Я столько ужастиков на слушался про эту вакцину что за 100 км буду обходить такие пункты.Я и этот вирус в прошлом году не признавал а маску таскал так для вида чтоб штраф не платить 82 тыс.
Забыли что ли в какой стране мы живем? Одним неимоверно сложно разливать вакцину по одной дозе в ампулу. Хотя с самого начала прививочной компании говорится, что это очень неудобно и зачастую невозможно собрать одновременно 5 человек для в одном месте для вакцинации. Неужели так сложно перенастроить производственный процесс? Думаю, что нет. Просто пофиг. Другим надо отчитаться о количестве открытых пунктов вакцинации. В итоге деньги на открытие пунктов вакцинации распилены. И пофигу на то, что они по сути простаивают из-за того, что кому-то сложно разливать каждую дозу вакцины в отдельную ампулу. Зато есть повод для завинчивания гаек - дескать вот, пункты вакцинации есть почти в каждом ТРЦ, на народ никак вацинироваться не хочет.
И правильно делаешь! Российский шмурдяк Спутник V..краденный AstraZeneca Разработки Институтом Дженнера Оксфордского университета и Oxford Vaccine Group; группу возглавляют Сара Гилберт, Адриан Хилл, Эндрю Поллард, Тереза Ламб, Сэнди Дуглас и Кэтрин Грин. Векторная вакцина, использующая генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1.но не доведённым до ума как и всё остальное в Роиссе, имеет уйму побочных эффектов о которых умалчивают.
вчкушка, ну хоть ты патриотично вколола казвак?... очень сомневаюсь
Цитата:
Российский шмурдяк Спутник V..краденный AstraZeneca
видать ты через границу его в трусах перевозила раз все знаешь? Интересно, что от астрызенеки отказались множество европейских стран из-за большой смертности от тромбоза... а от Спутника про смертельных случаев не слышно.
Не хотелось бы портить себе выходной борьбой с мракобесием и прочими способами диссипировать энергию, но для особо талантливых собирателей дешёвых сплетен, хочу заметить, что если уж вы отслеживаете какую-то утку, отслеживайте её полёт до конца. За этот утлый фейк уже извинились те, кто должен был.
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