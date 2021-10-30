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Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42724
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 09:55
Во время школьного бала на тему «Гарри Поттера» восьмиклассник в шутку надел юбку. Это вызвало возмущение куратора, и она силой отвела ученика к школьному психологу, после чего и случилась трагедия.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2148
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 09:55
Директора, куратора и психолога - за непрофессионализм в работе и банальное враньё - исключить из партии, выгнать с работы и отдать под суд, по статье: "...доведение до самоубийства...".
Элитная школа, по сути превратилась в обычную, "казакпайскую" школу со своими "скелетами" в шкафах; изнасилованием в туалетах и прочих современных школьных реалии.
Элитная школа, по сути превратилась в обычную, "казакпайскую" школу со своими "скелетами" в шкафах; изнасилованием в туалетах и прочих современных школьных реалии.
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 10:34
Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 10:47
Вот и до нас доходят через школы Назарбаева омереканские ценности, гомосексуализм и остальное гендерное равенство..
Там преподы иностранные все это дело продвигают с огромным успехом..
Там преподы иностранные все это дело продвигают с огромным успехом..
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 11:08
Детей, которых учат, что мальчик может стать девочкой, и наоборот - чудовищный акт, граничащий с преступлением против человечности.."
Это слова не глупого человека..
Путина..
Интересно, если б у Путина была сеть школ, там бы процветал гомосексуализм?
Конечно нет..
Это слова не глупого человека..
Путина..
Интересно, если б у Путина была сеть школ, там бы процветал гомосексуализм?
Конечно нет..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 243
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 11:15
Цитата:
Равноправие и гендерное равенство?
Мне кажется, что те, кто будут управлять этой страной, учатся не в этой школе и не в этой стране.
Козлов я:
Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?
Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?
Равноправие и гендерное равенство?
Мне кажется, что те, кто будут управлять этой страной, учатся не в этой школе и не в этой стране.
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 12:30
Цитата:
Ну ты на всякий случай носи кусок фанеры с собой. Сзади резко прикрытся в случае чего. Никогда не знаешь, когда именно прийдет и книги про Гарри потера сожги
111:
Вот и до нас доходят через школы Назарбаева омереканские ценности, гомосексуализм и остальное гендерное равенство..
Вот и до нас доходят через школы Назарбаева омереканские ценности, гомосексуализм и остальное гендерное равенство..
Ну ты на всякий случай носи кусок фанеры с собой. Сзади резко прикрытся в случае чего. Никогда не знаешь, когда именно прийдет и книги про Гарри потера сожги
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 12:39
Цитата:
Понимаю теперь вас канадцев..
У вас то там от нечего делать уже практически 80 процентов пол меняют своим детям..
Потому что Канада зажиточная страна..
А у нас сперва геев хотят развести, а жрать то нечего, чуть что, народ их сожрет и не моргнет глазом..
maxsaf:
Ну ты на всякий случай носи кусок фанеры с собой.
Ну ты на всякий случай носи кусок фанеры с собой.
Понимаю теперь вас канадцев..
У вас то там от нечего делать уже практически 80 процентов пол меняют своим детям..
Потому что Канада зажиточная страна..
А у нас сперва геев хотят развести, а жрать то нечего, чуть что, народ их сожрет и не моргнет глазом..
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 12:42
Цитата:
На бабки?
111:
А у нас сперва геев хотят развести
А у нас сперва геев хотят развести
На бабки?
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 12:46
Цитата:
А у вас что делают 50 процентам детей? Устраняют ошибку создателя?
111:
У вас то там от нечего делать уже практически 80 процентов пол меняют своим детям..
У вас то там от нечего делать уже практически 80 процентов пол меняют своим детям..
А у вас что делают 50 процентам детей? Устраняют ошибку создателя?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 137
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 14:14
Цитата:
а при чем тут это?? Мальчик делал заявление, что хочет быть девочкой? Да, так заведено, что юбка - женский предмет одежды, но это не означает, что мужик не может одеть юбку. Шотландцы что, в женщин превратились? Да и у других народов/наций есть мужские юбки, не нужно говорить здесь о "чудовищных актах", не та ситуация.
111:
Детей, которых учат, что мальчик может стать девочкой, и наоборот - чудовищный акт, граничащий с преступлением против человечности.."
Детей, которых учат, что мальчик может стать девочкой, и наоборот - чудовищный акт, граничащий с преступлением против человечности.."
а при чем тут это?? Мальчик делал заявление, что хочет быть девочкой? Да, так заведено, что юбка - женский предмет одежды, но это не означает, что мужик не может одеть юбку. Шотландцы что, в женщин превратились? Да и у других народов/наций есть мужские юбки, не нужно говорить здесь о "чудовищных актах", не та ситуация.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8205
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 14:42
Под Милохина косят,тот на муз.тв пришёл в юбке.
На складской летом пацаны работали на арбузах один с зелёными крашенными ногтями под Милохина,другой с такими же черными под "моргена",а в моё время визит к психологу бы не понадобился,если бы даже кто и решился на такое,то отгрёб бы по полной программе.
На складской летом пацаны работали на арбузах один с зелёными крашенными ногтями под Милохина,другой с такими же черными под "моргена",а в моё время визит к психологу бы не понадобился,если бы даже кто и решился на такое,то отгрёб бы по полной программе.
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 14:51
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 16:06
Цитата:
Вот эти тоже с малого начинали..
А может просто так оделись..
Но одно их сближает, все они с детства внушают другим детям, что быть геем это просто отлично .
lavprof:
при чем тут это?
при чем тут это?
Вот эти тоже с малого начинали..
А может просто так оделись..
Но одно их сближает, все они с детства внушают другим детям, что быть геем это просто отлично .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 903
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 16:32
пришел в школу в юбке, вызывали к психологу покончил жизнь с собой из за этого .Как то притянуто все ...
если бы он всегда ходил в юбке и его "доставали" одноклассники - другое дело
короче - совпадение
если бы он всегда ходил в юбке и его "доставали" одноклассники - другое дело
короче - совпадение
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