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≡ 136 случаев КВИ зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42724
136 случаев КВИ зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 30.10.21 - 16:00
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Темп прироста заболеваемости за пятницу, 29 октября, составил 0,36%. Днем ранее в регионе был выявлен 131 заболевший, темп прироста был таким же.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
729
Re: 136 случаев КВИ зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 30.10.21 - 16:00
#1
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Уважаемая редакция, предлагаю вам рассмотреть вариант добавления колонки "без кви".
Там должны быть новости и статьи без упоминания "кви".
Навечно.
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