Отправлено: - 10:10

Доктор СИЗШ:

4 рабочий + 1 служащий

Цитата:Может и так, было: ведь изначально КПСС была партия рабочих: основная масса партийцев - это рабочий класс, затем колхозное крестьянство и между ними прослойка трудовой интелигенции:группа революционеров во главе с Плехановым, организовала кружок "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", потом она переросла в партию - РСДРП; после раскола с эсерами стала большевисткой - РСДРП(б); с победой Советской власти переименовалась в ВКП(б); и окончательно в 50-60-е годы приняла название КПСС.В современных реалиях, она называется в России: была - ельцинской - "Наш дом Россия", теперь называется, путинской - "Единая Россия"; в Казахстане - КПСС трансформировалась в "Отан" и в 2000-е годы переименовалась в "Нур Отан".