Отправлено: - 11:15

Козлов я:

Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?

Цитата:Равноправие и гендерное равенство?Мне кажется, что те, кто будут управлять этой страной, учатся не в этой школе и не в этой стране.