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≡ Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42722
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 09:55
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Во время школьного бала на тему «Гарри Поттера» восьмиклассник в шутку надел юбку. Это вызвало возмущение куратора, и она силой отвела ученика к школьному психологу, после чего и случилась трагедия.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2145
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 09:55
#1
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Директора, куратора и психолога - за непрофессионализм в работе и банальное враньё - исключить из партии, выгнать с работы и отдать под суд, по статье: "...доведение до самоубийства...".
Элитная школа, по сути превратилась в обычную, "казакпайскую" школу со своими "скелетами" в шкафах; изнасилованием в туалетах и прочих современных школьных реалии.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2596
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 10:34
#2
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Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4545
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 10:47
#3
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Вот и до нас доходят через школы Назарбаева омереканские ценности, гомосексуализм и остальное гендерное равенство..
Там преподы иностранные все это дело продвигают с огромным успехом..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4545
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 11:08
#4
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Детей, которых учат, что мальчик может стать девочкой, и наоборот - чудовищный акт, граничащий с преступлением против человечности.."

Это слова не глупого человека..
Путина..
Интересно, если б у Путина была сеть школ, там бы процветал гомосексуализм?
Конечно нет..
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
243
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 11:15
#5
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Цитата:
Козлов я:
Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?

Равноправие и гендерное равенство?
Мне кажется, что те, кто будут управлять этой страной, учатся не в этой школе и не в этой стране.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13435
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 12:30
#6
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Цитата:
111:
Вот и до нас доходят через школы Назарбаева омереканские ценности, гомосексуализм и остальное гендерное равенство..

Ну ты на всякий случай носи кусок фанеры с собой. Сзади резко прикрытся в случае чего. Никогда не знаешь, когда именно прийдет :lol: и книги про Гарри потера сожги 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4545
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 12:39
#7
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Цитата:
maxsaf:
Ну ты на всякий случай носи кусок фанеры с собой.

Понимаю теперь вас канадцев..
У вас то там от нечего делать уже практически 80 процентов пол меняют своим детям..
Потому что Канада зажиточная страна..
А у нас сперва геев хотят развести, а жрать то нечего, чуть что, народ их сожрет и не моргнет глазом..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13435
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 12:42
#8
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Цитата:
111:
А у нас сперва геев хотят развести

На бабки? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13435
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 12:46
#9
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Цитата:
111:
У вас то там от нечего делать уже практически 80 процентов пол меняют своим детям..

А у вас что делают 50 процентам детей? Устраняют ошибку создателя? :lol:
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