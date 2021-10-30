Прогноз на 5 дней
пасмурно+7°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 930 из 938«1...928929930931932...938»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 09:22
#13936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот..
Устал тащить конинку с ярмарки..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 09:25
#13937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не помню, эта штука была тут или нет?



Со стороны кажется что независимости уже 36 лет..

[Исправлено: 111, 30.10.2021 - 09:26]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:16
#13938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Со стороны кажется что независимости уже 36 лет..

Когда выделили деньги на профи дизайн, и в последнюю минуту решили обойтись своими силами, в ворде. Ну чтобы отчитаться, как цифровизация помогает сэкономить :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:36
#13939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда дальше от этого шли, у своей спрашиваю мол че за фиговина, - не знаю говорит, нарисовано 36..
Ну моей тоже 36 пока..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:37
#13940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
что независимости уже 36 лет..


Это как: - семнадцатый камень сада Рёдзи. Смотря КАК и ПОД каким ракурсом смотреть.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:37
#13941
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
конинку с ярмарки..


И почём нынче опиум для народа??
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:40
#13942
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Когда дальше от этого шли, у своей спрашиваю мол че за фиговина, - не знаю говорит, нарисовано 36.. Ну моей тоже 36 пока..

Надо было сказать - дорогая, это тебе :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23120
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:45
#13943
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Устал тащить конинку с ярмарки..

Марик, сегодня ночью - Беш?... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:48
#13944
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
почём нынче опиум для народа??

Мы взяли в двух местах, в одном по 1800, мясо некрасиво порезанное и порубленное, и по 2200, там красивее мясо нарезано, и помоложе вроде как..
Шужук 2200 брали, но не знаю, что туда еще наложили..
Хотя одна керня, хорошие и красивые куски без косточек мелких тебе никто не продаст
Мороженную конину и красиво нарезанную болгаркой не стали брать, там тем более увидели знакомую, которая продает гумно, под видом конины, у нее несколько раз брали из за безвыходности, в конце она нам дала так дала, больше не берем..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:50
#13945
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, сегодня ночью - Беш?.

Да какой с этого мяса беш..
Посолили его, и на балкон.
Жира нет у него хорошего, все равно, если беш хороший хочешь, на базаре по 3500 надо покупать казы, шужук хороший..
А так да, можно сварить, но хочу пока жаренную с луком конину, или тушеную..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:52
#13946
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С мешком картошки тоже пришлось повозиться..
Пыхтел как паровоз..
По 110 взяли..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:54
#13947
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К моей какой то корреспондент, пока я покупал там че то, подошел, предложил взять в руку колбасу и хотел ее сфотографировать, блин, че она отказалась..
Вдруг это корреспондент или фотограф с НГ..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:02
#13948
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
К моей какой то корреспондент, пока я покупал там че то, подошел, предложил взять в руку колбасу

Как ты понял что это корреспондент? Микрофон в лицо пихал? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:06
#13949
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Фишках посмотрел как то..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:07
#13950
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как ты понял что это корреспондент? Микрофон в лицо пихал?

Жена сказала, с фотоаппаратом, с оборудованием каким то..
Профайл
Страница 930 из 938«1...928929930931932...938»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS