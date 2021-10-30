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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 09:22
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 09:25
Что то не помню, эта штука была тут или нет?
Со стороны кажется что независимости уже 36 лет..
[Исправлено: 111, 30.10.2021 - 09:26]
Со стороны кажется что независимости уже 36 лет..
[Исправлено: 111, 30.10.2021 - 09:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:16
Цитата:
Когда выделили деньги на профи дизайн, и в последнюю минуту решили обойтись своими силами, в ворде. Ну чтобы отчитаться, как цифровизация помогает сэкономить
111:
Со стороны кажется что независимости уже 36 лет..
Со стороны кажется что независимости уже 36 лет..
Когда выделили деньги на профи дизайн, и в последнюю минуту решили обойтись своими силами, в ворде. Ну чтобы отчитаться, как цифровизация помогает сэкономить
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:36
Когда дальше от этого шли, у своей спрашиваю мол че за фиговина, - не знаю говорит, нарисовано 36..
Ну моей тоже 36 пока..
Ну моей тоже 36 пока..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:37
Цитата:
Это как: - семнадцатый камень сада Рёдзи. Смотря КАК и ПОД каким ракурсом смотреть.
111:
что независимости уже 36 лет..
что независимости уже 36 лет..
Это как: - семнадцатый камень сада Рёдзи. Смотря КАК и ПОД каким ракурсом смотреть.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2152
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:37
Цитата:
И почём нынче опиум для народа??
111:
конинку с ярмарки..
конинку с ярмарки..
И почём нынче опиум для народа??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:40
Цитата:
Надо было сказать - дорогая, это тебе
111:
Когда дальше от этого шли, у своей спрашиваю мол че за фиговина, - не знаю говорит, нарисовано 36.. Ну моей тоже 36 пока..
Когда дальше от этого шли, у своей спрашиваю мол че за фиговина, - не знаю говорит, нарисовано 36.. Ну моей тоже 36 пока..
Надо было сказать - дорогая, это тебе
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23120
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:45
Цитата:
Марик, сегодня ночью - Беш?...
111:
Устал тащить конинку с ярмарки..
Устал тащить конинку с ярмарки..
Марик, сегодня ночью - Беш?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:48
Цитата:
Мы взяли в двух местах, в одном по 1800, мясо некрасиво порезанное и порубленное, и по 2200, там красивее мясо нарезано, и помоложе вроде как..
Шужук 2200 брали, но не знаю, что туда еще наложили..
Хотя одна керня, хорошие и красивые куски без косточек мелких тебе никто не продаст
Мороженную конину и красиво нарезанную болгаркой не стали брать, там тем более увидели знакомую, которая продает гумно, под видом конины, у нее несколько раз брали из за безвыходности, в конце она нам дала так дала, больше не берем..
ACROS:
почём нынче опиум для народа??
почём нынче опиум для народа??
Мы взяли в двух местах, в одном по 1800, мясо некрасиво порезанное и порубленное, и по 2200, там красивее мясо нарезано, и помоложе вроде как..
Шужук 2200 брали, но не знаю, что туда еще наложили..
Хотя одна керня, хорошие и красивые куски без косточек мелких тебе никто не продаст
Мороженную конину и красиво нарезанную болгаркой не стали брать, там тем более увидели знакомую, которая продает гумно, под видом конины, у нее несколько раз брали из за безвыходности, в конце она нам дала так дала, больше не берем..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:50
Цитата:
Да какой с этого мяса беш..
Посолили его, и на балкон.
Жира нет у него хорошего, все равно, если беш хороший хочешь, на базаре по 3500 надо покупать казы, шужук хороший..
А так да, можно сварить, но хочу пока жаренную с луком конину, или тушеную..
drakon:
Марик, сегодня ночью - Беш?.
Марик, сегодня ночью - Беш?.
Да какой с этого мяса беш..
Посолили его, и на балкон.
Жира нет у него хорошего, все равно, если беш хороший хочешь, на базаре по 3500 надо покупать казы, шужук хороший..
А так да, можно сварить, но хочу пока жаренную с луком конину, или тушеную..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:52
С мешком картошки тоже пришлось повозиться..
Пыхтел как паровоз..
По 110 взяли..
Пыхтел как паровоз..
По 110 взяли..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 12:54
К моей какой то корреспондент, пока я покупал там че то, подошел, предложил взять в руку колбасу и хотел ее сфотографировать, блин, че она отказалась..
Вдруг это корреспондент или фотограф с НГ..
Вдруг это корреспондент или фотограф с НГ..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:02
Цитата:
Как ты понял что это корреспондент? Микрофон в лицо пихал?
111:
К моей какой то корреспондент, пока я покупал там че то, подошел, предложил взять в руку колбасу
К моей какой то корреспондент, пока я покупал там че то, подошел, предложил взять в руку колбасу
Как ты понял что это корреспондент? Микрофон в лицо пихал?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:06
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 13:07
Цитата:
Жена сказала, с фотоаппаратом, с оборудованием каким то..
maxsaf:
Как ты понял что это корреспондент? Микрофон в лицо пихал?
Как ты понял что это корреспондент? Микрофон в лицо пихал?
Жена сказала, с фотоаппаратом, с оборудованием каким то..
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