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А судьи кто? – За древностию лет

По мнению учёных чтение книг усиливает умственный потенциал, превосходя в полезности другие способы получения информации, потому что активизирует сразу несколько важных отделов головного мозга человека. Кроме того, речь и правописание у многочитающих гораздо грамотнее, словарный запас богаче, а следовательно, и умение доходчиво выразить свои мысли и чувства для окружающих"Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор..."Даже спорить не надоИ да, читать надо в первую очередь классику, написанную авторами по велению сердца, а не с коммерческими целями. А сейчас основной поток - именно коммерческие книги, написанные зачастую малограмотными людьми, умеющими слепить несколько фраз, но не отягощённых богатством мыслей и чувств.Цитата:А вот и пример старой доброй классики!