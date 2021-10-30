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≡ Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42722
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 09:03
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Помнится, 2019 год был объявлен Годом молодежи. И тогда ставились подобные цели. На мероприятия в связи с этим были потрачены значительные суммы. В результате за этот год количество безработной молодежи увеличилось на 3,4%.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
524
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 09:03
#1
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А судьи кто?
– За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же
"Горе от ума" Грибоедова

[Исправлено: Я, 30.10.2021 - 09:04]
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
66
Re: Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 12:06
#2
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А каким образом безработица среди молодежи связана с чтением книг Мопассана? И как игнорировать факт необразованных миллиардеров таких как Гейтс, Цукерберг, и Джобс. Может быть и в компьютерах не всё зло сокрыто. И читать эту статью тоже приходится с компьютера или телефона. Читать. Читать.
Хотя молодежь, о которой такие переживания вряд-ли будет читать Воронина в НГ
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2667
Re: Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 12:07
#3
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По мнению учёных чтение книг усиливает умственный потенциал, превосходя в полезности другие способы получения информации, потому что активизирует сразу несколько важных отделов головного мозга человека. Кроме того, речь и правописание у многочитающих гораздо грамотнее, словарный запас богаче, а следовательно, и умение доходчиво выразить свои мысли и чувства для окружающих
"Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор..."Даже спорить не надо
И да, читать надо в первую очередь классику, написанную авторами по велению сердца, а не с коммерческими целями. А сейчас основной поток - именно коммерческие книги, написанные зачастую малограмотными людьми, умеющими слепить несколько фраз, но не отягощённых богатством мыслей и чувств.

Цитата:
Я:
А судьи кто? – За древностию лет


А вот и пример старой доброй классики!
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
66
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 12:21
#4
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Так вроде не про чтение начиналось. А про безработицу и правительственные проекты. Про то, что деньги не доходят до адресатов. А виновата осталась молодежь, потому что читает не Грибоедова, а Оруэлла. Который был запрещён в СССР, а потому не доступен.
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
66
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 12:25
#5
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Например у издания DAZED один из самых неоднозначных и обсуждаемых звезд российской рэп-сцены FACE читает отрывок из романа Джордж Оруэлла "1984"

[Исправлено: Alehander, 30.10.2021 - 12:26]
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