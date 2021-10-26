Отправлено: - 20:10

Доктор СИЗШ:

Приносят люди по 200 теньге

Цитата:Никто давно уже так не приносит..Лошадь по твоему сколько сейчас стоит?Мы на похороны матери истратили до всех повышений 800 тысяч, принесли 600 тысяч.Лошадь по заказу брали тогда жирную откормленную за 400 тысяч..Сейчас такая же лошать стоит примерно 800 тысяч..У тетки там немного дешевле тогда же, принесли где то 500 тысяч, истратили так же, но это за пару лет до моей матери..Тогда лошади по 300 тысяч были..