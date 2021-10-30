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≡ Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42720
Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и покончил с собой после «беседы» с психологом. Мальчики школы надели юбки в знак протеста
Отправлено: 30.10.21 - 09:55
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Во время школьного бала на тему «Гарри Поттера» восьмиклассник в шутку надел юбку. Это вызвало возмущение куратора, и она силой отвела ученика к школьному психологу, после чего и случилась трагедия.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2142
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 09:55
#1
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Директора, куратора и психолога - за непрофессионализм в работе и банальное враньё - исключить из партии, выгнать с работы и отдать под суд, по статье: "...доведение до самоубийства...".
Элитная школа, по сути превратилась в обычную, "казакпайскую" школу со своими "скелетами" в шкафах; изнасилованием в туалетах и прочих современных школьных реалии.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2596
Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...
Отправлено: 30.10.21 - 10:34
#2
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Дети с золотыми кольцами на пальцах начали с жиру беситься. А потом они будут управлять страной. Что ее ждет?
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