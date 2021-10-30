Re: Ученик школы Назарбаева в Алматы пришел на бал в юбке и...

Отправлено: - 09:55

Директора, куратора и психолога - за непрофессионализм в работе и банальное враньё - исключить из партии, выгнать с работы и отдать под суд, по статье: "...доведение до самоубийства...".

Элитная школа, по сути превратилась в обычную, "казакпайскую" школу со своими "скелетами" в шкафах; изнасилованием в туалетах и прочих современных школьных реалии.