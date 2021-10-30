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≡ Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42720
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 09:03
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Помнится, 2019 год был объявлен Годом молодежи. И тогда ставились подобные цели. На мероприятия в связи с этим были потрачены значительные суммы. В результате за этот год количество безработной молодежи увеличилось на 3,4%.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
524
Николай ВОРОНИН: Посеяв овес, пшеницу не пожнешь
Отправлено: 30.10.21 - 09:03
#1
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А судьи кто?
– За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же
"Горе от ума" Грибоедова

[Исправлено: Я, 30.10.2021 - 09:04]
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