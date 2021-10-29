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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 929 из 929«1...927928929
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
521
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 11:32
#13921
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Цитата:
maxsaf:

Да какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает
---
Ты настолько предсказуем, вернее, твоя нудность, что даже и не интересно! Я думал, ты новой косточкой воспользуешься - бегающей сверху девочкой. Скучно, девушки!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 13:23
#13922
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Цитата:
ACROS:
Ну, раз советский компот, пьёте: - с Днем рождения Комсомола! Ему бы исполнилось 103 года.

Спасибо, и вем того же, кто помнит..
Вот мой опознавательный знак..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 13:26
#13923
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А вот мои скромные взносы комсомолу..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 13:30
#13924
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Марик, это ты?... :lol: :oops:
Почему, Марат?... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 13:33
#13925
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Цитата:
drakon:
Марик, это ты?... Почему, Марат?...

Я Маратом почти всю жизнь был, имя Мереке узнал лишь в третьем классе..
Да и сейчас меня зовут почти все Марат, исключение налоговая, полиция, цоны, где документы нужны..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 16:07
#13926
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Дождь в Рудном .
Но с машины рядом продажа идет бойко..

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2666
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 16:22
#13927
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И в Костанае дождь!
Люблю дожди!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 17:31
#13928
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У россиян развит шоу бизнес, хорошо поют..
А на небе тучи а тучи...

[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 17:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 18:45
#13929
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Цитата:
111:
Но с машины рядом продажа идет бойко..

Чём торгуют? На каком языке население обслуживают. Вывеска есть? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 18:54
#13930
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А там не написано, как на них действует слово "хохол"?!

Так побрызгай себе в рот карфенталин и узнаешь, че гадать. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 29.10.2021 - 18:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 20:04
#13931
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Цитата:
maxsaf:
Чём торгуют? На

Дынями и яблоками..
Моя взяла, нормальные, яблоки по 390, дыни 200 кг..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2666
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 20:08
#13932
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Комсомольцев поздравляю!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 22:42
#13933
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И что, за Комсомол никто даже и грамма не выпил?
А это значит, что и не было настоящих то, все ряженые..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 02:28
#13934
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Цитата:
111:
Моя взяла, нормальные, яблоки по 390

Прям как у нас цена, скоро и в остальном догоните :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 07:50
#13935
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Цитата:
Экспертный совет, созданный при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, изучает технические возможности государственных органов и вопросы внедрения цифровой платформы, которую будет внедрять в Казахстане российский «Сбербанк». И окончательное соглашение МЦРИАП также будет обсуждать с IT-специалистами, которые входят в этот совет, а не с гражданами страны, передает Azattyq Rýhy.

Интересно, Абайку позвали в этот совет, или сами решат? :-)
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