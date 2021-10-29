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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 521
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 11:32
Цитата:
Да какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает
---
Ты настолько предсказуем, вернее, твоя нудность, что даже и не интересно! Я думал, ты новой косточкой воспользуешься - бегающей сверху девочкой. Скучно, девушки!
maxsaf:
Да какой нафик сон, когда по тебе кто-то ползает
---
Ты настолько предсказуем, вернее, твоя нудность, что даже и не интересно! Я думал, ты новой косточкой воспользуешься - бегающей сверху девочкой. Скучно, девушки!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 13:23
Цитата:
Спасибо, и вем того же, кто помнит..
Вот мой опознавательный знак..
ACROS:
Ну, раз советский компот, пьёте: - с Днем рождения Комсомола! Ему бы исполнилось 103 года.
Ну, раз советский компот, пьёте: - с Днем рождения Комсомола! Ему бы исполнилось 103 года.
Спасибо, и вем того же, кто помнит..
Вот мой опознавательный знак..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 13:26
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23100
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 13:30
Марик, это ты?...
Почему, Марат?...
Почему, Марат?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 13:33
Цитата:
Я Маратом почти всю жизнь был, имя Мереке узнал лишь в третьем классе..
Да и сейчас меня зовут почти все Марат, исключение налоговая, полиция, цоны, где документы нужны..
drakon:
Марик, это ты?... Почему, Марат?...
Марик, это ты?... Почему, Марат?...
Я Маратом почти всю жизнь был, имя Мереке узнал лишь в третьем классе..
Да и сейчас меня зовут почти все Марат, исключение налоговая, полиция, цоны, где документы нужны..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 16:07
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 16:22
И в Костанае дождь!
Люблю дожди!
Люблю дожди!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 17:31
У россиян развит шоу бизнес, хорошо поют..
А на небе тучи а тучи...
[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 17:33]
А на небе тучи а тучи...
[Исправлено: 111, 29.10.2021 - 17:33]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 18:45
Цитата:
Чём торгуют? На каком языке население обслуживают. Вывеска есть?
111:
Но с машины рядом продажа идет бойко..
Но с машины рядом продажа идет бойко..
Чём торгуют? На каком языке население обслуживают. Вывеска есть?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 18:54
Цитата:
Так побрызгай себе в рот карфенталин и узнаешь, че гадать.
[Исправлено: maxsaf, 29.10.2021 - 18:59]
Уже не ваш земляк:
А там не написано, как на них действует слово "хохол"?!
А там не написано, как на них действует слово "хохол"?!
Так побрызгай себе в рот карфенталин и узнаешь, че гадать.
[Исправлено: maxsaf, 29.10.2021 - 18:59]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 20:04
Цитата:
Дынями и яблоками..
Моя взяла, нормальные, яблоки по 390, дыни 200 кг..
maxsaf:
Чём торгуют? На
Чём торгуют? На
Дынями и яблоками..
Моя взяла, нормальные, яблоки по 390, дыни 200 кг..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 20:08
Комсомольцев поздравляю!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.10.21 - 22:42
И что, за Комсомол никто даже и грамма не выпил?
А это значит, что и не было настоящих то, все ряженые..
А это значит, что и не было настоящих то, все ряженые..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 02:28
Цитата:
Прям как у нас цена, скоро и в остальном догоните
111:
Моя взяла, нормальные, яблоки по 390
Моя взяла, нормальные, яблоки по 390
Прям как у нас цена, скоро и в остальном догоните
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 30.10.21 - 07:50
Цитата:
Интересно, Абайку позвали в этот совет, или сами решат?
Экспертный совет, созданный при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, изучает технические возможности государственных органов и вопросы внедрения цифровой платформы, которую будет внедрять в Казахстане российский «Сбербанк». И окончательное соглашение МЦРИАП также будет обсуждать с IT-специалистами, которые входят в этот совет, а не с гражданами страны, передает Azattyq Rýhy.
Интересно, Абайку позвали в этот совет, или сами решат?
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