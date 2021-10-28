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≡ Как-то беспечно… Хроника одной болезни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42718
Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 28.10.21 - 10:15
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Каково это - заболеть среди жаркого лета или в разгар красочной осени? Нет ничего столь малоприятного в жизни, чем слечь с простудой или гриппом, из окна наблюдать, как бурная жизнь проходит мимо, а свой день рождения встречать на больничной койке, под кислородным концентратором. Мы привыкли, что любая болезнь имеет свойство проходить. Может быть, поэтому люди порой так беспечно относятся к бушующей уже почти два года пандемии коронавируса, упрямо игнорируя все предупреждения. А что, если простуда окажется вовсе не простудой, а ангина - не ангиной? А что, если отправившись в больницу, человек уже никогда не вернется в свою квартиру, к друзьям и соседям, к обычной жизни. Предлагаю вам хронику одной болезни, начавшейся как обычная ангина и закончившейся самым печальным образом.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
61
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 29.10.21 - 11:37
#30
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На вопрос есть желающие ответить? Вот ситуация, хотя может это у меня только так было, точнее у жены моей. Вот что первым что вторым была беременной, врачи женской консультации рекомендовали беречься, всякие лекарства не принимать, за исключением витаминов и то по назначению. При простуде даже парацетамол боялась выпить, что бы мало ли, хоть как то это не отразилось на развитие плода. А сейчас мы здоровых беременных собираемся вирусом прививать. Люди Вы нормальные вообще? Мне вот интересно посмотреть на ту будущую мать которая решит привится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13429
Re: Как-то беспечно… Хроника одной болезни
Отправлено: 30.10.21 - 06:36
#31
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Люди Вы нормальные вообще? Мне вот интересно посмотреть на ту будущую мать которая решит привится.

Медики настоятельно рекомендуют кормящим мамочкам, заболевшим ковидом, продолжить кормление грудью, якобы так передаются антитела, которые у ребенка могут начать вырабатываться позже или в меньшем количестве, чем надо. Я не медик - опровергнуть не могу. Возможно и правда антитела не только в крови, но и в молоке. А если ребенок еще в утробе, и непривитая мамочка заболеет ковидом, то при тяжелом исходе не важно, досталось ребенку или нет - он умрет. Либо от кислородного голодания, либо от смерти матери. То есть шансы у ребенка выжить в такой ситуации почти нулевые. Даже если он не заболеет. Вы бы сели в самолет вместе с другими антиваксерами, зная что у привитого пилота есть парашют, и в соцсетях он оставил запись перед вылетом, что его антиваксеры достали, и пора что то делать? :lol: Ваши шансы выжить - примерно такие же были бы, как у того малыша в утробе "тяжелой" мамочки. Около нуля. С прививкой, как бы то ни было - тяжелый вариант развития болезни почти исключен, шанс выжить стремится к 100%
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