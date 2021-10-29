Отправлено: - 17:36

elektron:

А вот батареи вообще непонятно, они же нормально уже установлены должны были быть, при сдаче объекта.

Цитата:Ну может были должники какие у этого дома, все таки это частная собственность, имеют полное право, если жильцы пошли на принцип..