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≡ "Ободрали стены и пол" - Разделом имущества закончился переход от ПКСК к ОСИ в одной из многоэтажек Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42718
"Ободрали стены и пол" - Разделом имущества закончился переход от ПКСК к ОСИ в одной из многоэтажек Костаная
Отправлено: 29.10.21 - 17:24
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Представители ТОО "Салим-строй", которые обслуживали многоэтажку последние 12 лет, забрали из бывшего офиса все имущество, включая мебель, батареи, кафель и даже облицовку стен. Процесс демонтажа идет уже несколько дней.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Re: "Ободрали стены и пол" - Разделом имущества...
Отправлено: 29.10.21 - 17:24
#1
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У нас тоже начинается, уже заставляют их покинуть помещение, готовое такое, которое нарабатывалось десятилетиями..
Уже назначили своих в правление, родственников и друзей..
Но я за старых профессионалов..
Новички сейчас кроме как рвать и метать, ничего не сумеют..
Одного слесаря хотят оставить на несколько домов, чтоб платить меньше..
Один он чо сделает?
Уже от жадности сами не знают, что сделать такого..
Пободаемся..
Но меня заблаговременно аыкинули с вацапа, потому чтоб воду не мутил..
А где вода, там и деньги..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8027
Re: "Ободрали стены и пол" - Разделом имущества...
Отправлено: 29.10.21 - 17:33
#2
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//забрали из бывшего офиса все имущество, включая мебель, батареи, кафель и даже облицовку стен.//
Ну мебель понятно, кафель и облицовку - спорный вопрос. Зачем всё обдирать, что бы выбросить? Можно же было наверное договориться за определённую плату. А вот батареи вообще непонятно, они же нормально уже установлены должны были быть, при сдаче объекта. :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
"Ободрали стены и пол" - Разделом имущества закончился переход от ПКСК к ОСИ в одной из многоэтажек Костаная
Отправлено: 29.10.21 - 17:36
#3
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Цитата:
elektron:
А вот батареи вообще непонятно, они же нормально уже установлены должны были быть, при сдаче объекта.

Ну может были должники какие у этого дома, все таки это частная собственность, имеют полное право, если жильцы пошли на принцип..
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
678
Re: "Ободрали стены и пол" - Разделом имущества...
Отправлено: 29.10.21 - 17:45
#4
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ТОО "Салим-строй" испортило себе репутацию
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11696
"Ободрали стены и пол" - Разделом имущества закончился переход от ПКСК к ОСИ в одной из многоэтажек Костаная
Отправлено: 30.10.21 - 00:39
#5
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Когда был сделан ремонт, то ремонт был сделан общедомового имущества жильцов, причем на их деньги. Своего у этой конторы Рога и Копыта может быть только кружка для чая.
По факту они совершили уголовные преступления по массе статей, куда точно входят деяния кража собственности жильцов, вандализм, растрата.
Если вызванные полицаи не приняля мер, то уже в отношении полиции должны начинаться мероприятия по тщательному расследованию их бездействия.

Вообще такое ощущение, по дичайшему безумному ремонту в детской больнице и вот ещё этому, что в городе полностью отсутствует власть.
Отсутствует полностью и абсолютно, типа орда пробежала и исчезла. :-)

[Исправлено: Серый волк, 29.10.2021 - 21:43]
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