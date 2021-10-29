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"Ободрали стены и пол" - Разделом имущества закончился переход от ПКСК к ОСИ в одной из многоэтажек Костаная
"Ободрали стены и пол" - Разделом имущества закончился переход от ПКСК к ОСИ в одной из многоэтажек Костаная
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