Отправлено: - 23:14

Поедатель:

Дайте людям ввозить авто беспошлинно для личного пользования из ЕС и других стран. Было же в СССР такое при острой нехватке авто.

Цитата:Так тут немного другое. Почему та же машина с прикрученными в КЗ колёсами становится Казахстанской и дороже, чем привезённая из-за границы? Может аппетит некоторых лучше было бы поубавить?