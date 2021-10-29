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≡ Цены на новые авто поднялись в Казахстане. Причины объяснили в МИИР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42718
Цены на новые авто поднялись в Казахстане. Причины объяснили в МИИР
Отправлено: 29.10.21 - 16:20
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Цены на новые автомобили выросли на 8,3 процента по итогам 9 месяцев 2021 года в Казахстане по сравнению с прошлым годом, а на подержанные авто - на 9,8 процента. При этом инфляция составила 8,9 процента.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13929
Re: Цены на новые авто поднялись в Казахстане. Причины объяснили...
Отправлено: 29.10.21 - 16:20
#1
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//По итогам 9 месяцев 2021 года доля отечественных автомобилей составила около 63 процентов, соответственно, доля импортных автомобилей - 37 процентов//

да Казахстан оказывается автомобильная держава держава.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
678
Re: Цены на новые авто поднялись в Казахстане. Причины объяснили...
Отправлено: 29.10.21 - 19:22
#2
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Да дорого, придется ездить людям на велосипеде)
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
93
Re: Цены на новые авто поднялись в Казахстане. Причины объяснили...
Отправлено: 29.10.21 - 23:09
#3
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Дайте людям ввозить авто беспошлинно для личного пользования из ЕС и других стран. Было же в СССР такое при острой нехватке авто.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8027
Цены на новые авто поднялись в Казахстане. Причины объяснили в МИИР
Отправлено: 29.10.21 - 23:14
#4
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Цитата:
Поедатель:
Дайте людям ввозить авто беспошлинно для личного пользования из ЕС и других стран. Было же в СССР такое при острой нехватке авто.

Так тут немного другое. Почему та же машина с прикрученными в КЗ колёсами становится Казахстанской и дороже, чем привезённая из-за границы? Может аппетит некоторых лучше было бы поубавить? ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Цены на новые авто поднялись в Казахстане. Причины объяснили в МИИР
Отправлено: 29.10.21 - 23:21
#5
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Цитата:
elektron:
Может аппетит некоторых лучше было бы поубавить?

Не некоторых..
У нас немного по другому ведётся крупный бизнес .
Все дело в том, что аппетит принадлежит одному..
Ни убавить, ни прибавить..
Ну понял то , почему задушили тех, кто прикручивал колеса к ладам на свой страх и риск?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8027
Цены на новые авто поднялись в Казахстане. Причины объяснили в МИИР
Отправлено: 29.10.21 - 23:33
#6
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Цитата:
111:
Все дело в том, что аппетит принадлежит одному..

Там природные ресурсы. А тут на колёсах бизнес не построишь. Привезти машину с колёсами или без примерно в одно и тоже же обойдётся, если не дороже. Потом нужно рабочие места и цеха оплачивать, где эти колоёса прикрутят, что бы продать машину как казахстанскую. Навара то нет, вот и приходиться с ценой "играть", вернее вс её разницей, но с кем то это тоже должно быть согласованно. ;-)
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