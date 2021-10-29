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≡ «Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг отработанных батареек собрали школьники и студенты в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42718
«Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг отработанных батареек собрали школьники и студенты в Костанае
Отправлено: 29.10.21 - 20:21
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Победителей конкурса по сбору батареек и лучших авторов видеороликов на тему экологии и защиты окружающей среды наградили сегодня, 29 октября. Кроме того, в ходе мероприятия организаторы рассказали о вреде ртутьсодержащих отходов для экологии, а также в чем важность их сбора и дальнейшей переработки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
Re: «Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг...
Отправлено: 29.10.21 - 20:21
#1
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Молодцы..
Нас раньше тоже дурили так же, собирали макулатуру и железо..
В результате выяснилось, что и тем и другим стали владеть олигархи и сейчас собирают это только бомжи на свалках им за еду..
А олигархи все это продают за рубеж и богатеют еще дальше и никому не помогают, тем более земле..
Но мы были довольны, и это главное..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2140
Re: «Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг...
Отправлено: 29.10.21 - 20:32
#2
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Цитата://На мероприятие по пропаганде//

Не на само мероприятие, а на болтовню про вред ртути.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13426
Re: «Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг...
Отправлено: 29.10.21 - 22:26
#3
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Цитата:
111:
В результате выяснилось, что и тем и другим стали владеть олигархи

Кто собирает утильсбор за автомобили? ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
«Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг отработанных батареек собрали школьники и студенты в Костанае
Отправлено: 29.10.21 - 22:34
#4
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Цитата:
maxsaf:
Кто собирает утильсбор за автомобили

Никогда не догадаешься...
Дело то не в нем..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13426
«Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг отработанных батареек собрали школьники и студенты в Костанае
Отправлено: 29.10.21 - 23:03
#5
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Цитата:
111:
Никогда не догадаешься... Дело то не в нем..

В ней?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4536
«Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг отработанных батареек собрали школьники и студенты в Костанае
Отправлено: 29.10.21 - 23:03
#6
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Цитата:
maxsaf:
ней

Как и всегда это было .
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