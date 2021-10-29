Re: «Не ради подарков, а для здоровья» - Больше 300 кг...

Отправлено: - 20:21

Молодцы..

Нас раньше тоже дурили так же, собирали макулатуру и железо..

В результате выяснилось, что и тем и другим стали владеть олигархи и сейчас собирают это только бомжи на свалках им за еду..

А олигархи все это продают за рубеж и богатеют еще дальше и никому не помогают, тем более земле..

Но мы были довольны, и это главное..