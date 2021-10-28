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≡ «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42718
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 28.10.21 - 19:15
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Как поясняется в ответе, эти инициативы "сопровождаются некоторыми изменениями условий труда персонала", что "не отразится на качестве предоставляемых услуг и сервиса".
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8204
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:20
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Как только появится у наших краях возможность ставить оборудование для приема спутникового интернета от Иллона Маска, всем местным провайдерам писец придет.

Вопрос цены.Спутниковый тырнет и сейчас есть ,Триколор например 5мбит\с-12000тнг,40мбит\с-33000 тнг,но это дорого и нецелесообразно.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8204
Re: «Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок...
Отправлено: 29.10.21 - 19:24
#16
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Цитата:
5555:
слышал, что на югах ребята начали зарабатывать на предоставлении 4G интернета в частнике.

4г у меня и так есть,Билайн правда мёртвый 1-2мбитс,теле2 получше 7-10мбитс,но они же не безлимитные,а так бы давно послал монополистов подальше.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
109
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:25
#17
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Было бы еще смотреть?? Один канал центральный всех устраивал! Вел занятия в автошколе, когда начинался сериал, все курсанты убегали домой! И я вслед за ними!!!))))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
454
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:26
#18
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Цитата:
Добринцофф:
в частном секторе казахтелеком монополист,из за этого низкое качество связи,но при этом большая цена.

Везде, где есть вышки сотовой связи, можно пользоваться мобильным роутером.
Там скорость побольше, чем 5 Мбит/с
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13423
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:33
#19
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Поверьте профи - лучше оптики ниче нет и не будет. Мы щас по ней уже 100Gbps выдаем, хотя уже есть и на 400Gbps железо
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8204
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:35
#20
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Цитата:
serg kost:
Везде, где есть вышки сотовой связи, можно пользоваться мобильным роутером. Там скорость побольше, чем 5 Мбит/с

Сейчас на теле 2 измерил 18мбит\с всё отлично, вполне устраивает,но нет безлимитного тарифа.
А если сделают безлимит как на алтел,то тогда и скорость сразу упадёт.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8204
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 19:37
#21
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Цитата:
maxsaf:
Поверьте профи - лучше оптики ниче нет и не будет.

Верим,так же как и верим, что в ЗТБ в частном секторе, оптики нет и не будет.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2595
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 20:30
#22
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Цитата:
Добринцофф:
верим, что в ЗТБ в частном секторе, оптики нет и не будет.

Никогда не говори: "никогда". ;-) Я уже писал, что у нас в Партизане в этом году провели оптоволокно в частном секторе. Начали проводить с нашей улицы еще в мае, сейчас заканчивают уже весь поселок, ближе к рудненской трассе. Попутно ходят по дворам, разъясняют, подключают. Думаю, что если ваш аким заинтересуется этой темой, то и вас все будет нормально. Вот фото их прокламации: (не в качестве рекламы)



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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
454
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 20:33
#23
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Цитата:
Добринцофф: если сделают безлимит как на алтел,то тогда и скорость сразу упадёт.

В алтел есть и лимитированные тарифы.
Цен не знаю, платит фирма. Но скорость нормальная.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
13423
«Идет цифровизация внутренних процессов» - Сокращение ставок монтеров прокомментировали в АО «Казахтелеком»
Отправлено: 29.10.21 - 21:05
#24
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Цитата:
Козлов я:

Вот нафига там пробел перед uplink в адресе? :lol:
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